Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał dekret o wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie do 25 stycznia. Zgodę na tę decyzję musi wyrazić ukraińska Rada Najwyższa, która zbiera się w poniedziałek na specjalnym posiedzeniu.

Nadzwyczajne posiedzenie komisji NATO - Ukraina po ataku Rosjan Sekretarz... czytaj dalej » Agencja Interfax-Ukraina podała, że dekret wciela w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z 26 listopada "o nadzwyczajnych środkach zapewnienia suwerenności państwowej i niepodległości Ukrainy oraz wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie".

"Stan wojenny nie oznacza wojny"

Zgodnie z dekretem kontrolę nad realizacją decyzji RBNiO o wprowadzeniu stanu wojennego będzie sprawować jej sekretarz Ołeksandr Turczynow.

Poroszenko oświadczył w nocy z niedzieli na poniedziałek, że "stan wojenny nie oznacza wojny". - Wprowadzenie stanu wojennego nie oznacza, że Ukraina będzie prowadziła działania ofensywne. Ukraina będzie prowadziła wyłącznie działania na rzecz obrony swojego terytorium i bezpieczeństwa swoich obywateli - powiedział prezydent.

- Stan wojenny nie oznacza, że rezygnujemy z polityczno-demokratycznej drogi wyzwolenia ukraińskich terytoriów – podkreślił też Poroszenko, mówiąc o zajętym przez prorosyjskich separatystów Donbasie na wschodniej Ukrainie oraz zaanektowanym przez Rosję Krymie.

Ukraina "zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa do samoobrony" Ukraina będzie... czytaj dalej » Prezydent oświadczył ponadto, że ogłoszenie stanu wojennego nie będzie wiązało się z mobilizacją, jednak poprosił żołnierzy rezerwy i uczestników walk na wschodzie kraju, by byli gotowi do powołania do wojska.

Rada Najwyższa Ukrainy ma głosować w tej sprawie jeszcze w poniedziałek.

Atak na ukraińskie okręty

W niedzielę nad ranem rosyjski okręt "Don" staranował ukraiński holownik, który wraz z dwoma kutrami płynął z Odessy nad Morzem Czarnym do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim. Wszystkie trzy jednostki należą do marynarki wojennej Ukrainy.

W związku z ostrzelaniem i zajęciem przez Rosję okrętów ukraińskiej marynarki, armia Ukrainy została postawiona w stan pełnej gotowości bojowej.

Ukraina uznała niedzielne wydarzenia w Cieśninie Kerczeńskiej za akt agresji ze strony Rosji.

W poniedziałek szef ukraińskiego MSZ Pawło Klimkin oświadczył, że Ukraina będzie szukała sposobów pokojowego rozwiązania sytuacji na Morzu Azowskim, ale zastrzega sobie prawo do samoobrony.

Dodał, że nie wyklucza, iż Rosja próbuje przeprowadzić scenariusz "gruziński" i nie wyklucza dalszych aktów agresji ze strony Rosji na lądzie i morzu.