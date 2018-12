"Lekarze naprawdę się cieszą, że stan zdrowia górników się nie zmienia"

Do wcześniejszych informacji o stanie zdrowia rannych górników mogę dodać jedno zdanie: lekarze naprawdę się cieszą, że ich stan zdrowia nie zmienia się – mówiła o poszkodowanych w katastrofie w czeskiej kopalni rzeczniczka szpitala w Ostrawie Nada Chattova. Ratownicy wydobyli w niedzielę ciała trzech zabitych polskich górników, jednak obecnie nie mogą kontynuować akcji ze względów bezpieczeństwa.

Do wybuchu metanu w kopalni CSM we wsi Stonawa w powiecie Karwina doszło w czwartek o godz. 17.16. Tragedia doprowadziła do śmierci 13 górników, w tym 12 Polaków. Zwłoki jednej z ofiar zostało wydobyte na powierzchnię jeszcze w czwartek. Trzy ciała zostały odnalezione w niedzielę, zwłoki dziewięciu górników nadal znajdują się pod ziemią.

Akcja wydobycia ciał ponownie wstrzymana

Wybuch w kopalni w Karwinie. Zginęło 12 Polaków i Czech Spośród 13... czytaj dalej » Ivo Czelechovsky, rzecznik koncernu Kopalnie Ostrawsko–Karwińskie (OKD), do którego należy kopalnia CSM przekazał, że grupa sześciu ratowników, która przeprowadzała rekonesans i zbierała dane o sytuacji w rejonie katastrofy, natrafiła w niedzielę na ciała trzech górników. Dodał też, że wcześniej nie planowano przeprowadzenia akcji wydobycia ciał.

Zwłoki górników dopiero mają być zidentyfikowane.



Czelechovsky poinformował także o ponownym odcięciu rejonu katastrofy z uwagi na stężenie gazów, które grożą eksplozją. Na ten zamknięty obszar ratownicy będą mogli wejść dopiero wtedy, gdy sytuacja się poprawi. Zdaniem Czelechovskiego nie nastąpi to jednak prędko.

"Lekarze naprawdę cieszą się, że ich stan zdrowia nie zmienia się"

Dwaj poszkodowani w wypadku górnicy wciąż są w szpitalu w Ostrawie. Zajmują się nimi specjaliści z Kliniki Poparzeń Szpitala Uniwersyteckiego. Stan jednego z pacjentów jest krytyczny. Jest on w śpiączce farmakologicznej, ma poparzoną przeszło połowę powierzchni ciała. Stan drugiego górnika poprawia się. Jak powiedziała rzeczniczka szpitala w Ostrawie Nada Chattova, ma on poparzenia, które zajmują około dziesięciu procent powierzchni ciała i które - jak oceniła - "ładnie się goją".



Znaleziono ciała trzech polskich górników. Akcja ratunkowa wstrzymana Ratownicy,... czytaj dalej » - Do wcześniejszych informacji o stanie zdrowia rannych górników mogę dodać jedno zdanie: lekarze naprawdę się cieszą, że ich stan zdrowia nie zmienia się – mówiła Chattova. Obu rannych odwiedzili krewni.

Pomoc dla rodzin ofiar tragedii

Na dwa konta, na których gromadzone są datki przeznaczone na pomoc dla rodzin ofiar katastrofy, trafiło już około 20 tysięcy euro - podała agencja CTK. Związek św. Barbary przeznacza zgromadzone pieniądze na wsparcie dla sierot po górnikach, a te z konta Fundacji OKD mają trafić do wszystkich rodzin.



Proboszcz parafii katolickiej pod wezwaniem Marii Magdaleny w Stonawie - gminie, na terenie której znajduje się kopalnia CSM - ksiądz Roland Manowski poinformował, że msze święte w Wigilię o godz. 21 i w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia o 10.15 poświęcone będą ofiarom katastrofy.

Stonawa jest gminą, w której mieszka duża społeczność polska. Nabożeństwa odprawiane są po polsku i po czesku. W intencji zmarłych górników wierni będą się także modlić w pobliskiej Karwinie.



Ze względu na tragedię wójt gminy Stonawa Ondrzej Feber zaapelował o spokojne i niehałaśliwe obchody Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Władze Bogumina na Śląsku Cieszyńskim zdecydowały o odwołaniu tradycyjnego, wigilijnego pokazu ogni sztucznych.