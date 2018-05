Tysiące ludzi na ulicach Stambułu. "Stop opresji!"

Tysiące osób demonstrowały na ulicach Stambułu solidarność z Palestyńczykami po tym, gdy izraelska armia zastrzeliła około 60 ludzi protestujących w Strefie Gazy.

Protestujący odpowiedzieli na apel prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który - jak zauważa agencja AFP - wyjątkowo ostro potępił działania Izraela w Strefie Gazy.

Wysoki Komisarz ONZ: ostrzał ostrą amunicją w Gazie musi się natychmiast zakończyć Zabijanie... czytaj dalej » Według AFP na demonstracji pod hasłem "Stop opresji!" byli obecni Erdogan oraz palestyński premier Rami Hamdallah.



Turecki prezydent ma przemawiać do protestujących. Zgromadzeni na wiecu ludzie wymachują palestyńskimi i tureckimi flagami.



Wywodzący się z konserwatywnego ruchu islamskiego Erdogan jest zagorzałym protagonistą sprawy palestyńskiej i nie ukrywa poparcia dla palestyńskiego ruchu islamistycznego Hamas w Strefie Gazy. Dyskurs ten dociera do tradycyjnego elektoratu Erdogana, który z pewnością w zaplanowanych na 24 czerwca wyborach parlamentarnych i prezydenckich zapewni sobie reelekcję, oraz pozwolił mu zbudować pewną popularność w świecie arabskim - zwraca uwagę AFP.

Nadzwyczajny szczyt w Turcji

Haga obserwuje sytuację w Strefie Gazy. "Przemoc może nosić znamiona zbrodni" Główna prokurator... czytaj dalej » Poniedziałkowa inauguracja ambasady USA w Jerozolimie wywołała gwałtowne starcia na granicy między Strefą Gazy a Izraelem, w których zginęło około 60 osób, a ok. 2,8 tys. zostało rannych.

W związku z tymi wydarzeniami w piątek w Stambule odbywa się nadzwyczajny, zwołany przez Erdogana szczyt Organizacji Współpracy Islamskiej (OWI). Turcja zaapelowała na nim do krajów muzułmańskich, by powstrzymały inne kraje przed przenoszeniem - wzorem USA - swoich ambasad do Jerozolimy, będącej świętym miastem dla wyznawców trzech religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

- W deklaracji końcowej podkreślimy status kwestii palestyńskiej dla naszej społeczności oraz to, że nie pozwolimy na zmianę statusu świętego miasta - powiedział szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu w przemówieniu inaugurującym szczyt.

Nie iść za przykładem USA

"Najkrwawszy dzień od wojny 2014 roku". W odpowiedzi na śmierć strajk i żałoba Palestyńczycy... czytaj dalej » - Musimy zapobiec, by inne kraje nie poszły za przykładem USA - zaznaczył szef irańskiego MSZ Mohammad Dżawad Zarif, dodając, że kraje muzułmańskie muszą koordynować swoje działania z innymi krajami.



W ślady USA w tym tygodniu poszła Gwatemala, przenosząc do Jerozolimy swoją ambasadę, a podobny krok zapowiedział Paragwaj.



- Ostatnie zbrodnie Izraela w Palestynie i przeniesienie amerykańskiej ambasady do Jerozolimy wymagają poważnej koordynacji między krajami muzułmańskimi i społecznością międzynarodową - powiedział irańskiej telewizji Zarif po przyjeździe do Stambułu.

Żałoba narodowa

Turecko-izraelska wymiana dyplomatycznych ciosów Ministerstwo... czytaj dalej » Ankara należy do najostrzejszych krytyków stosowania przemocy w Strefie Gazy, podobnie jak i przeniesienia ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy, przeciwko czemu we wtorek protestowali Palestyńczycy.



W Turcji opuszczono flagi do połowy na znak trzydniowej żałoby po zastrzeleniu przez siły izraelskie kilkudziesięciu Palestyńczyków. Prezydent Erdogan nazwał działania izraelskich sił ludobójstwem, a sam Izrael - państwem terrorystycznym.



W środę prezydent Turcji potępił milczenie wspólnoty międzynarodowej wobec - jak to ujął - "izraelskiej tyranii" po masakrze w Strefie Gazy.

- Jeśli trwa milczenie wobec izraelskiej tyranii, świat szybko popadnie w chaos, w którym bandyci będą stanowić prawo - podkreślił. Zaznaczył też, że Turcja nie pozwoli Izraelowi ukraść Jerozolimy Palestyńczykom.

Źródło: PAP Konflikt izraelsko - palestyński