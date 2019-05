"Wzywam wszystkich katolików, by nie wyrządzali krzywdy jakiemukolwiek muzułmaninowi"

Video: Reuters

"Szukałam córki, ale kiedy ją znalazłam, nie mogła mnie...

23.04 | - Martwe ciała były wszędzie, widziałam to wszystko. Po wszystkim wróciłam do domu, byłam w szoku - wspomina Ab Nirmala, która przywołała traumatyczne wspomnienia z poniedziałku, kiedy w pobliżu kościoła w Kolombo, zaledwie 60 metrów od jej domu, doszło do wybuchu. 54-latka boi się zostać w swoim rodzinnym mieście, razem z dziećmi chce przenieść się do Wielkiej Brytanii, gdzie czeka na nią jej mąż.

