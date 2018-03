Foto: PAP/EPA/NEIL HALL Video: Maciej Woroch / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

Operacja na szeroką skalę. Poszukują sprawców ataku na Skripala

Aż 21 osób trafiło do szpitali po ataku na na byłego rosyjskiego szpiega i jego córkę. Te najnowsze informacje, które ujawniła policja, wstrząsnęły Wielką Brytanią. Brytyjskie władze zapewniają, że otruty silnie toksyczną substancją Siergiej Skripal i jego córka są otoczeni najlepszą możliwą opieką lekarską. Służby prowadzą zakrojone na szeroką skalę śledztwo, które ma doprowadzić do schwytania osób odpowiedzialnych za atak. Między innymi dlatego rozpoczęto szczegółowe przeszukania w domu byłego szpiega. Do Salisbury, w którym mieszkał Skripal sprowadzono ekspertów wojskowych. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

