Szwedzki sąd nie zgodził się na aresztowanie Assange'a

Foto: PAP/EPA/Fredrik Sandberg/TT SWEDEN OUT Video: Maciej Woroch / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Szwecja i USA chcą Assange'a. Założyciela Wikileaks czeka...

Szwecja wznowiła śledztwo w sprawie założyciela portalu Wikileaks. Julian Assange oskarżony jest w Szwecji o gwałt. Ponieważ przez lata ukrywał się w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, to nie było szans na ekstradycję. Niedawno Assange został pozbawiony azylu, wydalony z ambasady i aresztowany przez brytyjską policję. Szwedzi chcą skorzystać z okazji, by go ekstradować. To nie będzie łatwe - sprawa wkrótce się przedawni. Przed sądem chcą też postawić Assange'a Amerykanie, zarzucając mu uzyskanie bezprawnego dostępu do tajnych danych. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

