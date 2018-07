Wracają kontrole na fińskich granicach. Przed spotkaniem Trump - Putin

Foto: PAP/EPA/MAURITZ ANTIN Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę przywódcom krajów NATO na zamkniętej sesji, że chce, by zwiększyli oni wydatki obronne nie do 2, ale do 4 procent PKB. Niemcy na swoją armię nie wydają nawet 2 procent PKB, ale i tak jest to duża sama. A czy Europa jest gotowa na Niemcy wydające tak ogromne sumy na zbrojenia? Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

