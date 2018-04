Szef wojsk NATO w Europie i szef sztabu generalnego Rosji spotkali się w Baku

Foto: kremlin.ru Video: Jakub Loska / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

Rosjanie zapowiadali "zdecydowany odwet" za Syrię. Jak dotąd...

W czasie kampanii wyborczej Donald Trump wiele razy krytykował Hillary Clinton i Baracka Obamę za to, że wszystkie wojskowe interwencje USA były wcześniej sygnalizowane. Ale tym razem o ostatnim ataku rakietowym na cele w Syrii uprzedził on sam. Rosja zapowiedziała zdecydowany odwet, protestowała i nawet uniemożliwiła debatę na ten temat w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Rakiety nadleciały, cele zniszczyły, a Rosjanie do tej pory nie zrobili nic. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

