Dyplomatyczna odwilż. Zwaśnieni przywódcy spotkali się po prawie 20 latach

Premier Etiopii Abiy Ahmed przybył w niedzielę do Erytrei, gdzie przywitał go prezydent tego kraju Isaias Afwerki. Pierwsze od prawie 20 lat spotkanie liderów zwaśnionych od dawna państw odbywa się w atmosferze dyplomatycznej odwilży w ich relacjach.

Uznawany za reformatora Ahmed przybył na lotnisko w erytrejskiej stolicy, Asmarze, gdzie - jak pokazała na żywo miejscowa telewizja - został osobiście przywitany przez Afwerkiego.

"Dwie dekady nieufności"

W Asmarze tłumy tańczyły i śpiewały, w wielu miejscach powiewały flagi obu krajów. Wzdłuż trasy przejazdu kolumny z obu przywódcami ustawiali się wiwatujący ludzie ubrani w koszulki z wizerunkami Abiya i Afwerkiego.



Szef kancelarii Abiya, Fitsum Arega, podkreślił na Twitterze, że wizyta etiopskiego przywódcy w Erytrei służy "dalszemu zwiększaniu wysiłków na rzecz zaprowadzenia trwałego pokoju". "Możemy przezwyciężyć dwie dekady nieufności i zacząć iść w nowym kierunku" - dodał.

Opublikował także wspólne zdjęcia obu polityków, a wizytę etiopskiego premiera określił mianem "historycznej”. "Ta wizyta to spektakularna szansa, aby ostatecznie osiągnąć pokój, dla dobra naszych ludzi” - napisał Arega.



Historyczne spotkanie

Także w Etiopii, gdzie historyczne spotkanie było transmitowane na żywo przez państwową telewizję, spotykało się z pozytywnym odbiorem - pisze agencja AP.



Wizyta Abiya, który jest premierem Etiopii od kwietnia, następuje miesiąc po tym, jak jego rząd niespodziewanie ogłosił, że w pełni akceptuje warunki porozumienia pokojowego z 2000 roku z Erytreą, dawną prowincją Etiopii.



Położone w Rogu Afryki Etiopia i Erytrea podpisały w 2000 roku porozumienie kończące dwuletnią wojnę graniczną. Addis Abeba nie stosowała się jednak do jego postanowień, gdyż nie akceptowała decyzji komisji granicznej, która przyznawała Erytrei sporne terytoria z miejscowością Badme. Wojska etiopskie nie opuściły tych terenów, a Asmara dotychczas oskarżała swojego południowego sąsiada o zbrojną okupację i odmawiała jakichkolwiek rozmów z nim, dopóki ten nie zgodzi się na postanowienia komisji granicznej i nie wycofa swoich oddziałów z Badme.

Źródło: Googla Maps Spór graniczny między Etiopią i Erytreą dotyczył miejscowości Badme

Reformy nowego premiera

W ramach reform wdrożonych przez Abiya nowy szef rządu nakazał uwolnienie z więzień dziennikarzy i opozycjonistów, liberalizację gospodarki oraz przywrócenie dostępu do setek stron internetowych, zablokowanych po antyrządowych demonstracjach w obronie obywatelskich swobód.



Abiy jest pierwszym etiopskim premierem z grupy etnicznej Oromo. Przedstawiciele tej grupy przez lata walczyli przeciwko władzy Tigrajczyków, którzy w Etiopii stanowią mniejszość, ale w Erytrei są większością.



Z kolei Afwerki rządzi Erytreą, odkąd kraj ten zyskał niepodległość w 1993 roku. Wielu mieszkańców jego kraju uciekło w ostatnich latach do Europy, Izraela lub państw Afryki Północnej. Obrońcy praw człowieka potępiają panujące w Erytrei surowe prawo poboru do wojska.