"Pragmatyczne, skuteczne i owocne" rozmowy premierów Rosji i Chin

Video: Reuters Archive

"NYT": Chiny i Rosja stale podsłuchują rozmowy Donalda Trumpa

25.10 | Donald Trump regularnie używa niezabezpieczonego telefonu do rozmów ze starymi znajomymi. Rutynowo podsłuchują go wówczas Chiny i Rosja - w środę poinformował amerykański "New York Times". Gazeta, powołując się na rozmówców z administracji USA twierdzi, że uzyskane w ten sposób informacje państwa te starają się wykorzystać przeciwko Amerykanom.

