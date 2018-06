"Nigdy nie odwracajcie się do Rosji plecami, bo gdy tylko to zrobicie, otrzymacie cios"





Stoimy dziś ramię w ramię, by bronić Europy na wschodnich granicach Ukrainy – powiedział we wtorek premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman po spotkaniu w Kopenhadze z premierem Danii Larsem Lokke Rasmussenem.

Ukraina chce wstrzymać realizację Nord Stream 2. Powstaje specjalna grupa Władze w Kijowie... czytaj dalej » Tematem ich rozmów była między innymi sprawa budowy rurociągu Nord Stream 2. Rasmussen oświadczył, że ta kwestia powinna być omawiana na poziomie ogólnoeuropejskim – podaje agencja Interfax-Ukraina.



- Nigdy nie odwracajcie się do Rosji plecami, bo gdy tylko to zrobicie, otrzymacie cios. Właśnie dlatego stoimy dziś ramię w ramię, by bronić Europy na wschodnich granicach Ukrainy – powiedział Hrojsman na wspólnej konferencji prasowej.



Rasmussen zaapelował, by sprawą Nord Stream 2 zajęły się wszystkie państwa europejskie. - Sama Dania nie może rozwiązać tego problemu – powiedział Rasmussen.



- Musimy przenieść tę kwestię na poziom ogólnoeuropejski, poziom wszystkich państw europejskich, o czym cały czas mówię – podkreślił premier Danii.



Dania przyjęła w 2017 roku ustawę dopuszczającą możliwość zablokowania planowanego przebiegu rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2 przez jej wody terytorialne. Z jego pomocą Rosja zamierza przesyłać gaz do Niemiec z ominięciem Ukrainy.



Duńska ustawa zezwala rządowi na odrzucanie projektów rurociągów ze względu na zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa lub polityki zagranicznej. Planowana trasa Nord Stream 2 wchodzi na wody terytorialne Danii koło Bornholmu, omijając akwen, na którym zatopiono po wojnie znaczne ilości niemieckiej broni chemicznej.



Hrojsman i Rasmussen przeprowadzili rozmowy w związku z odbywającą się w Kopenhadze międzynarodową konferencją dotyczącą reform na Ukrainie. Konferencja z udziałem przedstawicieli ponad 40 państw, wśród nich szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza, potrwa do środy.