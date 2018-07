"Car wezwał Orbana"

Były premier: Orban nie spalił mostów do Rosji, ma alternatywę

07.01 | Zdaniem Millera premier Morawiecki "niedobrze zaczął", bo "pojechał do kraju, który niewiele znaczy w Unii Europejskiej". - Jakby dając sygnał, że liczy na to, że dwa niewielkie kraje w Środkowej Europie będą mogły zmontować jakąś koalicję przeciwko głównym stolicom Unii Europejskiej. To się oczywiście nie powiedzie - skomentował.

