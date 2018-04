Rozmowy w Nowym Jorku. Spotkanie szefów MSZ Polski i Iranu





Foto: MSZ / Twitter | Video: Reuters TV Na nagraniu: irański prezydent ostrzega przed wycofaniem się z umowy

Współpraca dwustronna, sytuacja w Syrii i Jemenie, a także kwestia porozumienia światowych mocarstw z Iranem dotyczącego jego programu atomowego znalazły się wśród tematów rozmowy szefów polskiej i irańskiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz i Mohammed Dżawad Zarif spotkali się we wtorek w Nowym Jorku.

Do spotkania z ministrem spraw zagranicznych Iranu doszło z inicjatywy strony irańskiej we wtorek na marginesie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jak poinformowano, przedmiotem rozmowy "były kwestie współpracy dwustronnej, sytuacji w Syrii i Jemenie, a także tematyka stanowiska UE i USA w odniesieniu do porozumienia dotyczącego irańskiego programu atomowego (JCPOA)".

MSZ: Iran odgrywa negatywną rolę

Przed spotkaniem Jacek Czaputowicz wskazywał na różnicę zdań między Waszyngtonem, a Unią Europejską w sprawie porozumienia nuklearnego z Iranem.

- Unia Europejska chciałaby utrzymania tego porozumienia natomiast Stany Zjednoczone widzą, że ono nie przynosi pozytywnych rezultatów. W tym sensie, że co prawda Iran nie rozwija broni nuklearnej, tym niemniej odgrywa negatywną rolę w regionie pobudzając konflikty, wspierając działania terrorystyczne. Innymi słowy, łamie rezolucję Rady Bezpieczeństwa i Narodów Zjednoczonych w tym zakresie – wyjaśnił minister. Coraz bliżej polskiej prezydencji. Spotkanie Czaputowicza z Haley Mamy poparcie... czytaj dalej »

Według Czaputowicza Unia Europejska będzie dążyć do utrzymania w mocy porozumienia. Upoważniła Niemcy, Francję i Wielką Brytanię do rozmów z USA na ten temat. Rozważa ogłoszenie sankcji za inne działania Iranu, na przykład w Syrii, nie zrywając jednak porozumienia.

Umowa zawarta przez Teheran, USA i pięć innych mocarstw ogranicza program jądrowy Iranu w zamian za zniesienie sankcji. Trump nazywał ją jednym z najgorszych porozumień w historii, a amerykańskie sankcje mogą ponownie wejść w życie 12 maja, chyba że Trump po raz kolejny je zawiesi.

Polska prezydencja w RB ONZ

We wtorek szef polskiej dyplomacji rozmawiał także z szefami dyplomacji szeregu innych państw, między innymi Chorwacji, Szwecji i Niemiec, a także wystąpił podczas sesji plenarnej na temat budowania pokoju i trwałego pokoju w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

W maju polska dyplomacja obejmie prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Do najważniejszych wydarzeń w jej trakcie należeć będzie między innymi debata z dowódcami niektórych operacji pokojowych. Przedstawią oni, jak się rozwijają z ich punktu widzenia oraz na ile są efektywne.