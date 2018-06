Kim przybył do Singapuru. Trump w drodze

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un dotarł do Singapuru, gdzie ma spotkać się z Donaldem Trumpem. Prezydent USA, który wyruszył na spotkanie w sobotę na pokładzie prezydenckiego Air Force One, powinien przybyć na lotnisko w bazie wojskowej Paya Lebar w niedzielę o godzinie 20.35 czasu lokalnego (14.35 w Polsce).

"Powitaliśmy przywódcę Kim Dzong Una, który właśnie przybył do Singapuru” - napisał na swoim profilu twitterowym szef singapurskiej dyplomacji, Vivian Balakrishnan, zamieszczając również fotografię przedstawiającą powitanie z Kimem.



To drugi zagraniczny wyjazd północnokoreańskiego przywódcy od objęcia władzy w 2011 roku.

Jak podała wcześniej agencja Reutera, północnokoreański Ił-76 - samolot cargo przewożący limuzyny, podarunki państwowe, a także żywność i napoje dla delegacji północnokoreańskiej wystartował w niedzielę nad ranem z lotniska Sunan w Pjongjangu.

Sam Kim Dzong Un podróżował samolotem rządowym Ił-62M, tak jak miało to miejsce w przypadku jego majowej podróży do Chin.

Spotkania z premierem Singapuru

Na pokładzie amerykańskiego samolotu prezydenckiego Air Force One oprócz Trumpa znajdują się także szef dyplomacji USA Mike Pompeo, doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton, szef kancelarii prezydenta USA John Kelly, a także rzeczniczka prasowa Białego Domu Sarah Sanders.

Każdy z polityków - Trump i Kim - spotka się z osobna z premierem Singapuru Lee Hsien Loongiem. W niedzielę po zwiedzaniu Singapuru będzie z nim rozmawiać przywódca Korei Północnej.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego w niedzielę przez ministerstwo spraw zagranicznych Singapuru, prezydent Donald Trump, który bezpośrednio po przylocie uda się do hotelu Shangri-La na wyspie Sentosa w południowej części Singapuru, zobaczy się z singapurskim premierem w poniedziałek.

Miasto pod specjalnym nadzorem

Od wtorku władze Singapuru kraju objęły wyspę Sentosa specjalnymi restrykcjami bezpieczeństwa, które obowiązywać będą od 10 do 14 czerwca. Dzień wcześniej władze ogłosiły utworzenie specjalnej strefy w centrum Singapuru, gdzie mieszczą się MSZ, ambasada USA i wiele luksusowych hoteli.

W dniach poprzedzających szczyt w wyznaczonych strefach policja będzie przeprowadzać bardziej szczegółowe kontrole osobiste, a używanie dronów będzie zakazane.

W Singapurze w dniach 11-13 czerwca będą obowiązywały także ograniczenia w ruchu lotniczym. Wszystkie samoloty przybywające na lotnisko Changi będą musiały zmniejszyć prędkość i podporządkować się pewnym ograniczeniom dotyczącym wykorzystania pasów startowych "ze względu na bezpieczeństwo narodowe" - napisano w środowym komunikacie Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego i Federalnego Zarządu Lotnictwa USA.

Oczekuje się, że szczyt Trump-Kim będzie poświęcony głównie kwestii denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Kim w tym roku wielokrotnie deklarował, że jego celem jest "całkowita denuklearyzacja" półwyspu, ale jak dotąd nie ogłosił konkretnego harmonogramu likwidacji arsenału jądrowego Korei Północnej.

Wcześniej Trump odwołał spotkanie z północnokoreańskim przywódcą, uzasadniając swoją decyzję - jak to ujął - "otwartą wrogością" Pjongjangu, ale wkrótce zmienił zdanie i ogłosił, że szczyt jednak się odbędzie.