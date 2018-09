Premier Netanjahu w sali, prezydent Duda na korytarzu. Nieporozumienie przed spotkaniem

Video: Reuters, EPA/JUSTIN LANE

Macron wystąpił w przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ

25.09 | Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział we wtorek podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że nacjonalizm zawsze prowadzi do porażki. Ostrzegł, że unilateralizm i podziały w Radzie Bezpieczeństwa ONZ mogą doprowadzić do tego, że ONZ będzie "symbolem bezsilności".

»