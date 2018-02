Izrael kategorycznie sprzeciwia się decyzji polskiego Senatu o przyjęciu znowelizowanej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - oświadczyło ministerstwo spraw zagranicznych tego kraju.

"Izrael z największą powagą obserwuje każdą próbę kwestionowania prawdy historycznej" - napisał resort spraw zagranicznych tego kraju na swoich profilach w mediach społecznościowych.

"Żadna ustawa nie zmieni faktów" - podkreślono.





Israel opposes categorically the Polish Senate decision. Israel views with utmost gravity any attempt to challenge historical truth. No law will change the facts. pic.twitter.com/hPNttS0SAz — Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) 1 lutego 2018

Ostre reakcje izraelskich ministrów

Wcześniej w czwartek krytycznie o decyzji Senatu wypowiedział się izraelski minister ds. służb specjalnych, transportu i energii atomowej Israel Kac. Ocenił, że jest to "odrzucanie odpowiedzialności i zakłamywanie polskiego udziału w Zagładzie". Zaapelował o odwołanie do kraju na konsultacje ambasador Izraela w Warszawie.



"Przeszła mimo obietnicy". Światowe media o ustawie o IPN Nocne głosowanie... czytaj dalej » W równie krytycznym tonie wypowiedzieli się o znowelizowanej ustawie także minister budownictwa mieszkaniowego i ogólnego Joaw Galant, który napisał na Twitterze, że ustawa jest "negacją Holokaustu", oraz była szefowa dyplomacji Cipi Liwni, która uznała uchwalenie ustawy za "nie do przyjęcia" i "naplucie Izraelowi w twarz".



W środę dziennik "Jerusalem Post" podał, że 61 deputowanych w 120-osobowym Knesecie popiera projekt ustawy, na mocy której polska ustawa o IPN, po ewentualnym przyjęciu, zostałaby uznana za negowanie Holokaustu. Projekt popierają posłowie rządzącej koalicji i część opozycji.

Konflikt o historię

W czwartek nad ranem polski Senat poparł bez poprawek nowelizację ustawy o IPN, która wprowadza kary grzywny lub więzienia do lat trzech za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.



W środę amerykański Departament Stanu zaapelował do Polski o ponowne przeanalizowanie nowelizacji ustawy o IPN z punktu widzenia jej potencjalnego wpływu na zasady wolności słowa i "naszej zdolności do pozostania realnymi partnerami".