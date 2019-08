"Turcja podjęła biznesową decyzję dotyczącą jej bezpieczeństwa"

Pierwsze systemy rakietowe S-400 dotarły do Turcji mimo protestów USA

31.03 | Antoni Macierewicz ogłosił ponowne wysłanie do USA zapytania w sprawie sprzedania Polsce nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. To najważniejszy program modernizacji polskiego wojska, nazywany Wisła. Poprzednio o wysłaniu zapytania mówiono jesienią 2016 roku,. Teraz Polska chce zapłacić znacznie mniej - 30 miliardów złotych zamiast wcześniejszych szacowanych niemal 60 miliardów.

System Patriot przygotowywany do próby

18.07 | - System obrony przeciwlotniczej, taki jak S-400 musi współpracować z własnym lotnictwem. Problem w tym, że Amerykanie obawiają się, że S-400 będzie zbierał dane o F-35 i będzie je przesyłał do Rosji - powiedział specjalista ds. uzbrojenia z portalu tvn24.pl Rafał Lesiecki.

04.04 | Krytykowany przez NATO zakup rosyjskich systemów przeciwlotniczych S-400 może nie być ostatnią dużą transakcją Turcji z Rosją. - Jestesmy gotowi do współpracy przy kolejnych projektach zbrojeniowych - stwierdził prezydent Recep Erdogan po spotkaniu z Władimirem Putinem.

27.11 | Po zestrzeleniu przez Turków rosyjskiego bombowca Su-24 Rosjanie rozmieścili w Syrii broń, która mogłaby posłużyć do odwetowego zestrzelenia tureckich maszyn. Wyrzutnie systemu przeciwlotniczego S-400 na lotnisku w Latakii i krążownik Moskwa z morską wersją systemu S-300 u wybrzeży, mogą skutecznie sięgnąć samolotów nad znaczną częścią Syrii i Turcji.

Wierzę, że prezydent Donald Trump nie pozwoli, by relacje między Turcją i USA były zależne od sporu związanego z kupnem przez Ankarę rosyjskich systemów rakietowych S-400 - oświadczył we wtorek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan. W trakcie rozmowy z dyplomatami w Ankarze podkreślił też, że nie ma dowodu na to, że system przeciwrakietowy produkcji rosyjskiej mógłby zaszkodzić amerykańskim myśliwcom F-35.