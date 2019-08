Premier Pakistanu: zapewniam moich braci kaszmirskich, że stoimy za nimi

Premier Pakistanu Imran Khan skrytykował władze Indii za ostatnie działania w sprawie spornego Kaszmiru, do którego prawo roszczą sobie również Indie. Jak wynika z listu opublikowanego przez resort spraw zagranicznych w Islamabadzie, władze kraju zwróciły się w tej sprawie o pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Minister spraw zagranicznych Pakistanu Shah Mahmood Qureshi zwrócił się z taką prośbą do ambasador Polski przy ONZ Joanny Wroneckiej. Od 1 sierpnia Polska objęła miesięczne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Oprócz wystąpienia w sprawie Kaszmiru do RB ONZ, Pakistan zapowiadał, że rozważa też zwrócenie się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Premier wspiera Kaszmirczyków

Premier Pakistanu Imran Khan w oświadczeniu z okazji Dnia Niepodległości skrytykował w środę władze Indii za ostatnie działania w indyjskim Kaszmirze.



- Dzień Niepodległości jest okazją do wielkiego świętowania, ale dzisiaj zasmuca nas trudna sytuacja naszych kaszmirskich braci w okupowanym Dżammu i Kaszmirze, którzy są ofiarami indyjskiego ucisku - oświadczył Khan. - Zapewniam moich braci kaszmirskich, że stoimy za nimi - podkreślił.



Pakistański premier ma udać się w ciągu dnia do Muzaffarabadu, stolicy regionu autonomicznego Azad Kaszmir, pakistańskiej części Kaszmiru, gdzie będzie przemawiał w miejscowym parlamencie.



Agencja Reutera zwraca uwagę, że w Islamabadzie plakaty zachęcały mieszkańców do wyrażenia solidarności z Kaszmirczykami, a przydrożni sprzedawcy handlowali autonomicznymi flagami Azad Kaszmiru, a także flagą Pakistanu, często wywieszaną 14 sierpnia, kiedy Pakistan uzyskał niepodległość.

Źródło: PAP/Reuters Przemoc w Kaszmirze

Napięcie w Kaszmirze

W zeszłym tygodniu Indie unieważniły artykuł 370. konstytucji zapewniający specjalny status stanu Dżammu i Kaszmir, co formalnie zintegrowało indyjską część Kaszmiru z resztą państwa i zlikwidowało obowiązujące dotychczas daleko idące uprawnienia władz regionu.



W reakcji na decyzję Indii Pakistan obniżył rangę stosunków dyplomatycznych z tym krajem: odwołał swojego ambasadora w Delhi i zdecydował o wydaleniu z Islamabadu ambasadora indyjskiego. Zawieszono także dwustronny handel i połączenia kolejowe.

Spór o Kaszmir między Delhi a Islamabadem trwa od 1947 roku, kiedy brytyjskie Indie dzielone były na dwa odrębne państwa – Pakistan dla muzułmanów i Indie dla wyznawców hinduizmu. Od tego czasu między krajami doszło do trzech wojen.

Źródło: PAP/DPA Konflikt w Kaszmirze