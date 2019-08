Pociągi wstrzymane. Napięcie między atomowymi sąsiadami





Pakistan zawiesił kursy pociągów do Indii oraz zapowiedział zakaz wyświetlania indyjskich filmów. Jest to odpowiedź na unieważnienie w poniedziałek przez Delhi specjalnego statusu Kaszmiru, spornego terenu zamieszkanego w większości przez muzułmanów. - Pakistan nie szuka opcji militarnej w sprawie Kaszmiru - zapewnił w czwartek szef pakistańskiej dyplomacji Shah Mehmood Qureshi.

Unieważnienie artykułu 370 indyjskiej konstytucji zapewniającego specjalny status zamieszkanego w większości przez muzułmanów stanu Dżammu i Kaszmir oznacza formalne pełne zintegrowanie Kaszmiru z resztą państwa ponad 70 lat po tym, gdy jego ówczesny muzułmański władca wybrał podporządkowanie się suwerenności Indii, a nie Pakistanu.

Z tego powodu w środę Islamabad postanowił obniżyć rangę stosunków dyplomatycznych z tym krajem. Rząd wydalił ambasadora Indii i odwołał swojego ambasadora z Delhi, a także zawiesił dwustronną wymianę handlową. Władze Pakistanu zapowiedziały także złożenie wniosku do Rady Bezpieczeństwa ONZ o wywarcie presji na Indie i nakłonienie rządu tego kraju do wycofania się z decyzji.

Szef dyplomacji Pakistanu: nie szukamy opcji militarnej

Region pod napięciem Chociaż... czytaj dalej » Szef dyplomacji Pakistanu Shah Mehmood Qureshi powiedział w czwartek, że jego kraj "nie szuka opcji militarnej". - Czyż nie mamy jednak prawa do odpowiedzi w przypadku jakiejkolwiek agresji? - dodał.

Qureshi powiedział także, że Islamabad zastanawia się nad politycznymi i prawnymi opcjami, by zakwestionować dokonaną przez Delhi zmianę specjalnego statusu Kaszmiru. Oświadczył, że wkrótce udaje się do Pekinu, aby poinformować władze Chin o obecnej sytuacji w Kaszmirze, do którego roszczą sobie prawa zarówno Indie jak i Pakistan.

Szef pakistańskiej dyplomacji odrzucił twierdzenia Delhi, że zmiany w statusie Kaszmiru są wewnętrzną sprawą Indii, a Islamabad powinien ponownie rozważyć wydalenie indyjskiego ambasadora z Islamabadu i zawieszenie dwustronnej wymiany handlowej.

Qureshi zapowiedział też, że Pakistan może zrewidować swoje decyzje, jeśli Indie również zgodzą się zrobić to samo w sprawie zmian w Kaszmirze.

Zawieszona kolej, zakaz wyświetlania filmów

Pakistańska armia "popiera Kaszmirczyków w ich walce do samego końca" Dowódca sił... czytaj dalej » W czwartek w Pakistanie zapowiedziano także wprowadzenie zakazu wyświetlania indyjskich filmów w krajowych kinach. "Żaden indyjski film nie będzie pokazywany w pakistańskich kinach. Dramaty, filmy i indyjskie produkcje tego typu będą kompletnie zakazane w Pakistanie" - napisała na Twitterze Firdous Ashiq Awan, doradca pakistańskiego premiera Imrana Khana.

Szef ministerstwa ds. kolei przekazał natomiast, że rząd Pakistanu zawiesił połączenia kolejowe z Indiami. - Zdecydowaliśmy się przerwać kursowanie ekspresu Samjhauta - oznajmił na konferencji prasowej minister Sheikh Rasheed Ahmad nawiązując do pociągu łączącego stolicę Indii Delhi z pakistańskim miastem Lahaur.

- Tak długo, jak będę ministrem do spraw kolei, Samjhauta Express nie będzie kursować - dodał.

Indyjsko-pakistański spór o Kaszmir

Specjalny status Kaszmiru dawał jego władzom daleko idące uprawnienia, jedynie w sprawach polityki zagranicznej i obrony całość kompetencji pozostawała w rękach rządu Indii. Zniknie teraz zakaz nabywania dóbr majątkowych przez osoby spoza stanu Dżammu i Kaszmir, które ponadto zostaną dopuszczone do pracy w lokalnej administracji publicznej i do studiowania na tamtejszych uczelniach na kierunkach zastrzeżonych do tej pory dla miejscowych.

Napięcie między atomowymi mocarstwami. "Zapewniamy, że każdy będzie walczyć przeciwko wam" Ogromne napięcie... czytaj dalej » Na miejsce stanu Dżammu i Kaszmir utworzono terytorium związkowe o tej samej nazwie z własnym organem przedstawicielskim oraz terytorium związkowe Ladakh bez takiego organu. Rzadko zaludniony Ladakh, gdzie buddystów i hinduistów jest razem więcej niż muzułmanów, zajmuje ponad połowę obszaru dotychczasowego stanu.

Napięcie między nuklearnymi sąsiadami

W Kaszmirze trwają protesty muzułmanów w związku z decyzjami Delhi. W głównym mieście Śrinagar władze rozmieściły otoczone zasiekami mobilne punkty kontrolne, ograniczając ruch ludzi, a policja użyła gazu łzawiącego przeciwko demonstrantom. Zablokowano połączenia telefoniczne i internetowe. W mieście zamknięte są sklepy, a nawet szpitale.

Spór o Kaszmir między Delhi a Islamabadem trwa od 1947 roku, kiedy brytyjskie Indie dzielone były na dwa odrębne państwa - Pakistan dla muzułmanów i Indie dla wyznawców hinduizmu. Od tego czasu między krajami, które obecnie posiadają broń nuklearną, doszło do trzech wojen. W regionie działają ugrupowania zbrojne, które walczą o niepodległość regionu lub przyłączenie go do Pakistanu.

Indie oskarżają Pakistan o sponsorowanie ugrupowań zbrojnych i separatystycznych w indyjskiej części Kaszmiru. Islamabad te oskarżenia odrzuca i utrzymuje, że udziela jedynie moralnego i dyplomatycznego wsparcia ruchowi separatystycznemu.

Źródło: PAP/DPA Konflikt w Kaszmirze