"Życie w Kaszmirze powróci do normy"

26.02 | We wtorek indyjskie odrzutowce przekroczyły pakistańską granicę i zbombardowały "obozy terrorystów" w miejscowości Balakot - przekazały władze Indii. To pierwszy nalot sił powietrznych tego kraju na terytorium Pakistanu od 1971 roku - pisze brytyjski "Guardian".

11.08 | Bezczynność wspólnoty międzynarodowej wobec wydarzeń w Kaszmirze przywołuje na myśl milczenie świata, gdy rodził się nazizm i do władzy w latach 30. XX w. dochodził Hitler - napisał w niedzielę na Twitterze premier Pakistanu Imran Khan.

7.08 | Chociaż skonfliktowane są Indie i Pakistan, to jego skutki najbardziej może odczuć Kaszmir. Podział wpływów w tym regionie nigdy nie był prosty. Teraz komplikuje się dodatkowo.

W najbliższym czasie wiele ograniczeń w Kaszmirze zostanie złagodzonych - zadeklarowały w piątek indyjskie władze. Na początku sierpnia Delhi unieważniło specjalny status tego regionu, blokując między innymi łączność telefoniczną i internetową. Posunięcie indyjskich władz doprowadziło do napięcia z Pakistanem, który rości sobie prawa do w większości muzułmańskiego Kaszmiru. W piątek na ulicach głównego miasta w regionie doszło do starć z policją.