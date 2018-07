Spektakularny pokaz na 100-lecie RAF

Nabożeństwem w Opactwie Westminsterskim, ceremonią przed Pałacem Buckingham oraz przelotem historycznych i współczesnych samolotów bojowych uczczono we wtorek w Londynie stulecie Królewskich Sił Powietrznych (RAF).

RAF powstały 1 kwietnia 1918 roku z połączenia Królewskiego Korpusu Lotniczego (RFC) i Służby Powietrznej Marynarki Królewskiej (RNAS) jako pierwsza w świecie wojskowa formacja lotnicza niezależna od innych rodzajów sił zbrojnych.

Źródło: PAP/EPA/CPL HELEN RIMMER RAF / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE Powietrzny pokaz obserwowały tysiące ludzi

W uroczystościach wzięli udział najważniejsi przedstawiciele brytyjskiej rodziny królewskiej, w tym królowa Elżbieta II, następca tronu Karol z żoną Camillą, a także młodsze pokolenie - książę William z żoną Kate oraz książę Harry z żoną Meghan. Zabrakło jedynie 97-letniego męża monarchini, księcia Filipa, który w ubiegłym roku wycofał się z obowiązków publicznych i pojawia się na tego typu wydarzeniach jedynie sporadycznie.

Źródło: PAP/EPA/STR UK AND IRELAND OUT SHUTTERSTOCK OUT Królowa Elżbieta II pamiętająca jeszcze Bitwę o Anglię i reszta jej dworu

Przed Pałacem Buckingham Elżbieta II wręczyła RAF ich nowy królewski sztandar. - Zawsze cechowały was stanowczość, umiejętności i waleczność - powiedziała. - Pamiętam, jak na niebie nad naszymi głowami toczyła się Bitwa o Anglię, i nigdy nie zapomnimy odwagi oraz poświęcenia tamtych czasów - dodała.

Źródło: PAP/EPA/RICK FINDLER Winson Churchill też obserwował podniebną paradę

Monarchini przypomniała, że w 1918 roku jej ojciec, król Jerzy VI, otrzymał jako pierwszy członek rodziny królewskiej dyplom wojskowego pilota, a w końcowych tygodniach pierwszej wojny światowej służył w sztabie lorda Trencharda - dowódcy lotnictwa bombowego koalicji we Francji, uważanego za "ojca RAF".

Źródło: PAP/EPA/SAC ROSE BUCHANAN RAF / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE Czerwone Strzały nad stolicą Zjednoczonego Królestwa

- Ta rodzinna tradycja jest kontynuowana do dzisiaj: książę Edynburga (Filip), książę Walii (Karol) i książę Cambridge (William) wszyscy dorobili się skrzydeł (odznaki pilota RAF - PAP) i noszą je z wielką dumą - powiedziała.

Czerwone Strzały nad stolicą Zjednoczonego Królestwa Fot. PAP/EPA/SAC ROSE BUCHANAN RAF / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Obchody 100-lecia RAF Fot. RICK FINDLER/PAP/EPA

Obchody 100-lecia RAF Fot. CPL HELEN RIMMER RAF / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT/PAP/EPA

Obchody 100-lecia RAF Fot. CPL HELEN RIMMER RAF / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT/PAP/EPA

Obchody 100-lecia RAF Fot. SAC CHRIS THOMPSON-WATTS / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT/PAP/EPA

Obchody 100-lecia RAF Fot. SAC ROSE BUCHANAN RAF / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT/PAP/EPA











Potem odbyła się powietrzna defilada, obserwowana przez zgromadzoną na balkonie Pałacu Buckingham rodzinę królewską oraz przez blisko 70 tys. londyńczyków i turystów zapełniających aleję The Mall. Nad ich głowami przeleciało blisko sto samolotów i śmigłowców - w tym trzy pokazane po raz pierwszy publicznie niewykrywalne przez radar myśliwce F-35, strategiczne samoloty transportowe Globemaster i Airbus A400M oraz używane podczas drugiej wojny światowej bombowiec Lancaster i samolot transportowy Dakota z eskortą pochodzących z tych samych czasów myśliwców Spitfire i Hurricane.

Defiladę zamknęły 22 myśliwce Eurofighter Typhoon w szyku uformowanym w liczbę 100 oraz dziewięć odrzutowców Hawk zespołu akrobacji powietrznej RAF Red Arrows, za którymi ciągnęły się smugi dymu w brytyjskich barwach narodowych - czerwonej, białej i niebieskiej.

Źródło: PAP/EPA/SAC PIPPA FOWLES RAF / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE Chinooki nad Londynem

Oglądaj Wideo: Reuters Pokaz na 100-lecie RAF