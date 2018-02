Większość obywateli Macedonii poparłaby kompromisowe rozwiązanie sporu z Grecją w sprawie kontrowersyjnej nazwy swojego kraju, jeśli zwiększyłoby to szanse kraju na wejście do Unii Europejskiej i NATO - wynika z przeprowadzonego w styczniu sondażu. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 61 procent badanych.

Rezultaty badania Instytutu na rzecz Demokracji – Societas Civilis opublikował w poniedziałek portal Balkan Insight.

Według sondażu 33 proc. ankietowanych kategorycznie sprzeciwia się jakimkolwiek kompromisom z Grecją w sprawie nazwy kraju, a 4 proc. badanych nieco się temu sprzeciwia. "Macedonia należy do Grecji". Protesty w Atenach Kilkaset tysięcy... czytaj dalej »

Mediacja ONZ

Stanowiący większość obywateli Macedończycy w mniejszym stopniu skłaniają się ku kompromisowemu rozwiązaniu niż członkowie albańskiej mniejszości. Jednak nawet wśród Macedończyków, którzy mają większe więzi emocjonalne z nazwą kraju, poparcie dla rozwiązania sporu z sąsiadem sięga 50 proc. Za zakończeniem konfliktu opowiada się jednocześnie 82 proc. macedońskich Albańczyków.

Sondaż przeprowadziła firma badawcza M Prospect w dniach 19-26 stycznia na reprezentatywnej grupie tysiąca respondentów.

Rządy w Atenach i Skopje przyrzekły znalezienie rozwiązania sporu w tym roku i prowadzą w tej sprawie rozmowy z udziałem mediatora z ONZ Matthew Nimetza.

Według mediów najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem byłoby dodanie do nazwy Republiki Macedonii określenia "nowa" lub "północna". Takie rozwiązanie wywołuje jednak protesty w obu krajach. Warunek spełniony. Macedonia bliżej Unii Europejskiej Macedoński... czytaj dalej »

30-letni spór o nazwę

W niedzielę kilkaset tysięcy Greków wzięło udział w Atenach w demonstracji przeciwko możliwemu kompromisowi rządu z władzami w Skopje. Grecy protestowali przeciw użyciu słowa Macedonia w nazwie sąsiedniego państwa.

Wysiłki obu krajów, by zakończyć spór w sprawie nazewnictwa, który blokuje Macedonii przystąpienie do NATO i UE, pozostają bezowocne od czasu, gdy to małe państwo bałkańskie uzyskało niepodległość, czyli od roku 1991.

Zdaniem Aten używanie nazwy Macedonia przez Skopje kryje w sobie możliwość wystąpienia z roszczeniami terytorialnymi wobec greckiej prowincji Macedonia. Macedonia to również nazwa greckiego regionu, którego ośrodkiem administracyjnym są Saloniki.

W grudniu 2017 roku premier Macedonii Zoran Zaew oświadczył, że jego kraj jest gotowy zrezygnować z roszczeń do spuścizny kulturalnej po Aleksandrze Macedońskim, jeśli pomoże to w rozwiązaniu blisko 30-letniego sporu z Grecją o nazwę kraju. Na forum UE przeforsowała dla niego oficjalne określenie "Była Jugosłowiańska Republika Macedonii" (akronim angielski - FYROM).