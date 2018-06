Sondaż prezydencki nie po myśli Erdogana? Mała przewaga w drugiej turze

Recep Tayyip Erdogan wygra w drugiej turze tureckie wybory prezydenckie - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu ośrodka SONAR. W pierwszej, zaplanowanej na 24 czerwca, urzędujący prezydent Turcji najprawdopodobniej nie uzyska wymaganego poparcia ponad połowy głosujących.

Według badania w pierwszej turze Erdogan uzyska 48,3 proc. głosów, a główny kandydat opozycji Muharrem Ince z kemalistowskiej Partii Ludowo-Republikańskiej (CHP) 31,4 proc. W drugiej turze Erdogan zwycięży z wynikiem 53 proc. głosów.

Erdogan agitował w Sarajewie. "Powinniście być w parlamentach" Prezydent Turcji... czytaj dalej » Z kolei w wyborach parlamentarnych prezydencka Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) może liczyć na 42,2 proc. głosów, a jej sojusznicy z Nacjonalistycznej Partii Działania (MHP) na 7,1 proc. poparcia. Sojusz, któremu przewodzi CHP, uzyska 39,5 proc., a prokurdyjska Ludowa Partia Demokratyczna (HDP) 10 proc. - wskazuje sondaż.

Mniejsze partie do wyborów idą w blokach

Sojusze wyborcze, jak zauważa Reuters, pozwalają mniejszym partiom obejść regulacje, według których partie muszą zdobyć co najmniej 10 proc. głosów, by wejść do parlamentu.

W maju CHP, nowo powstała prawicowa Dobra Partia (Iyi), konserwatywna Partia Szczęścia (SP) i centroprawicowa Partia Demokratyczna (DP) podpisały deklarację w sprawie koalicji wyborczej zwanej "Sojuszem Narodu" i przekazały specjalny protokół władzom wyborczym. AKP, która dominuje w parlamencie od 16 lat, utworzyła z kolei koalicję wyborczą o nazwie "Sojusz Ludu" wraz z MHP, która wspierała szefa państwa w ubiegłorocznym referendum.

Kluczowy dla wyniku wyborów parlamentarnych może okazać się rezultat HDP, która nie zawarła sojuszu, a poparcie dla niej balansuje na poziomie wynoszącego dla niej 10 proc. progu wyborczego. Jeżeli HDP go nie przekroczy, z okręgów wyborczych, w których wygra ta partia, do parlamentu wejdą kandydaci z najlepszymi wynikami wśród sojuszów i partii, które przekroczyły próg. Jak wskazują eksperci, w wielu miejscach będą to prawdopodobnie przedstawiciele AKP.

Źródło: PAP/EPA/TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE Sondaż daje zwycięstwo Erdoganowi

Przyspieszone wybory

Badanie przeprowadzono w dniach 29 maja - 3 czerwca na 3 tys. respondentów w 26 z 81 tureckich prowincji. Datę przyspieszonych wyborów parlamentarnych i prezydenckich Erdogan ogłosił 18 kwietnia. Wcześniej planowano je na listopad 2019 roku.

Swoją decyzję szef państwa uzasadniał koniecznością szybkiego przejścia na system prezydencki, za czym większość Turków opowiedziała się w referendum w 2017 roku.

Erdogan sprawuje władzę w Turcji od 2003 roku, początkowo jako premier (do 2014 roku), a następnie jako prezydent.