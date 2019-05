Zapowiada się wyborcza klęska. Fatalne notowania torysów





Rządząca Partia Konserwatywna może liczyć na zaledwie 10 procent poparcia w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego, plasując się za antyeuropejską Partią Brexitu, opozycyjną Partią Pracy, a nawet Liberalnymi Demokratami i Partią Zielonych - wynika z sondażu brytyjskiego ośrodka YouGov.

Badanie, przygotowane dla dziennika "Times", pokazuje, że na nowe eurosceptyczne ugrupowanie byłego lidera Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) Nigela Farage'a chce zagłosować aż 34 proc. wyborców. Znacząco wyprzedza ono Partię Pracy (16 proc.), Liberalnych Demokratów (15 proc.) i Partię Zielonych (11 proc.).

Chciał wyjścia z Unii, teraz chce dostać się do europarlamentu. Partia Brexitu prowadzi w sondażu Brytyjska nowo... czytaj dalej » Na kolejnym miejscu z 5-procentowym poparciem plasuje się partia Change UK, z której do Parlamentu Europejskiego kandyduje były wicepremier, Jan Vincent Rostowski.

Według tej analizy UKIP może zdobyć o 10 punktów procentowych więcej niż dwie największe, tradycyjne partie polityczne - torysi i laburzyści - łącznie (26 proc.).

Dziennik cytuje lidera Partii Brexitu Farage'a, który oznajmił, że sukces jego partii oznacza fundamentalną zmianę dla brytyjskiej polityki. - Istnieje olbrzymi apetyt na Partię Brexitu, bo ludzie chcą żyć w demokratycznym kraju. Byliśmy zdradzeni, nie tylko przez Partię Konserwatywną, bo Partia Pracy zrobiła to samo. Naszą (strategią - red.) jest wyjście z czystym brexitem i wzięcie się za inne sprawy w naszym życiu - powiedział.

Wyborcy odchodzą od torysów i laburzystów

"Times" zaznaczył, że sondaż potwierdza wcześniej obserwowany trend odejścia wyborców od dwóch głównych partii i skierowania się w stronę mniejszych ugrupowań, które albo popierają wyjście z Unii Europejskiej bez umowy, albo domagają się odwrócenia wyników referendum w sprawie brexitu z 2016 roku i pozostania we Wspólnocie.

Francja "nie będzie akceptowała przesuwania terminów" w sprawie brexitu Francja nie... czytaj dalej » Jednocześnie autorzy sondażu YouGov spytali ankietowanych o to, jak głosowaliby w ewentualnych wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii.

Największym poparciem cieszą się wciąż dwie główne partie - Partia Konserwatywna i Partia Pracy - które wskazało po 24 proc. osób, tuż przed Partią Brexitu (18 proc.) i Liberalnymi Demokratami (16 proc.), dla których to najlepszy wynik od 2010 roku, kiedy ugrupowanie to weszło do koalicji rządzącej.

Partia Zielonych znalazła się na piątym miejscu z siedmioma procentami poparcia.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Wielkiej Brytanii w czwartek, 23 maja. Prawo głosu mają także mieszkający na Wyspach na stałe obywatele UE, w tym blisko milionowa społeczność Polaków.

Źródło: PAP Parlament Europejski przed i po Brexicie