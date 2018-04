Islamiści zaatakowali w Somalii. Zginęli członkowie misji pokojowej





Bojownicy Al-Szabab, powiązanego z Al-Kaidą islamistycznego ugrupowania, zaatakowali w niedzielę siedzibę Unii Afrykańskiej w Somalii. Zginęło 59 członków oddziału misji pokojowej Unii Afrykańskiej i 14 terrorystów z Al-Szabab.

Powiązane z Al-Kaidą islamistyczne ugrupowanie Al-Szabab zaatakowało w niedzielę nad ranem bazę sił pokojowych Unii Afrykańskiej w Bulo Marer na południu Somalii - poinformowała tamtejsza policja.

Atak ekstremistów

Początkowo bojownicy zdetonowali dwa samochody pułapki przed wejściem do bazy Unii Afrykańskiej, a następnie próbowali wedrzeć się na jej teren.



Do ataku przyznało się ugrupowanie Al-Szabab. Według rzecznika tej organizacji napastnicy zabili 59 członków somalijskiego oddziału misji pokojowej Unii Afrykańskiej (AMISOM), tracąc przy tym 14 bojowników.



Jak poinformował Reuters, telefon rzecznika AMISOM w bazie w Mogadiszu został w niedzielę wyłączony i nie można było uzyskać żadnego komentarza ze strony Unii Afrykańskiej.

Wojna domowa w Somalii

Al-Szabab, ugrupowanie powiązane ze wschodnioafrykańskim odłamem Al-Kaidy, walczy o narzucenie w Somalii surowej wersji islamu. Choć ekstremiści ponieśli w ostatnich latach straty, ich ugrupowanie nadal przeprowadza krwawe ataki w wielu rejonach Somalii, a zwłaszcza w stolicy kraju.



W październiku 2017 roku w wyniku eksplozji dwóch ciężarówek z materiałami wybuchowymi zginęło 512 osób. Był to najkrwawszy zamach w historii Somalii, za który odpowiedzialnością obarczono Al-Szabab.



Somalia jest pogrążona w krwawej wojnie domowej od 1991 roku.