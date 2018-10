Okulary, broda, tylko buty inne. Śledczy: zabójcy dziennikarza podstawili sobowtóra

Prezydent Donald Trump powiedział w czwartek, że zaginięcie krytycznego wobec władz w Rijadzie saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego nie jest powodem, by blokować inwestycje Arabii Saudyjskiej w USA, bo zostaną one przeniesione do Rosji i Chin.

17.10.| - Podczas każdego z dzisiejszych spotkań przywódcy saudyjscy zdecydowanie zaprzeczyli, aby posiadali jakąkolwiek wiedzę o tym, co zdarzyło się w ich konsulacie w Stambule - powiedział Pompeo w oświadczeniu. Pompeo poinformował, że przywódcy saudyjscy obiecali "dokładne, przejrzyste" śledztwo na temat tego, co spotkało saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego po tym, gdy wszedł do saudyjskiego konsulatu w Stambule w dniu 2 października, aby załatwić formalności związane z planowanym ślubem z turecką narzeczoną.

Drastyczna zbrodnia w zapalnym regionie świata. Arabia Saudyjska już nie zaprzecza, że na terenie jej konsulatu w Turcji zginął amerykański dziennikarz - Saudyjczyk, który bardzo się naraził dynastii Saudów. Rijad teraz twierdzi, że wdał się w bójkę i tak został zabity, ale Turcja mówi o torturowaniu go przez agentów i poćwiartowaniu, co mają potwierdzać nagrania. Wcześniej z Arabii Saudyjskiej płynęły zapewnienia, że Dżamal Chaszodżdżi wyszedł z konsulatu i dopiero potem zaginął.

21.10 | Niemcy nie będą eksportować broni do Arabii Saudyjskiej, dopóki będzie się utrzymywała niepewność co do okoliczności śmierci krytycznego wobec Rijadu saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego - oświadczyła w niedzielę kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Saudyjczycy mieli podstawić sobowtóra Chaszodżdżiego