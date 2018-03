Kandydaci na prezydenta Rosji Władimir Żyrinowski i Ksenia Sobczak tworzą niezapomniane widowisko podczas debat prezydenckich. Podczas jednej z nich niegdyś popularna celebrytka oblała wodą deputowanego do rosyjskiej Dumy Państwowej.

Podczas czwartkowej debaty w stacji Rossija 1, Ksenia Sobczak zarzuciła swojemu rywalowi, iż ten od dłuższego czasu "zbyt mocno wspiera" karierę swojego syna.

Żyrinowski nie pozostając dłużnym, wytknął swojej rywalce, że jej obecna pozycja życiowa nie byłaby możliwa, gdyby nie jej ojciec Anatolij, nieżyjący już były mer Petersburga, który otworzył Kseni drogę do kariery.

Dzień wcześniej było jeszcze goręcej. Podczas debaty na Rossija 24 Żyrinowski nie przebierał w słowach zwracając się do Sobczak. Gdy krzyknął do rywalki "zamknij się, głupia, Sobczak w odpowiedzi wezwała Żyrinowskiego, aby zachowywał się przyzwoicie i "zakończył paplaninę". Po czym oblała go wodą.

Córka słynnego ojca i weteran wyborów

35-letnia Sobczak, dziennikarka i gwiazda telewizyjna, to córka pierwszego demokratycznie wybranego mera Petersburga Anatolija Sobczaka, którego zastępcą był niegdyś Władimir Putin. Od roku 2012 jest związana z antykremlowską opozycją, choć tej ostatniej wyświadczyła niedźwiedzią przysługę, biorąc udział w wyścigu o prezydenturę (o raczej znanym wyniku) w momencie, gdy wykluczony został z niej lider opozycji Aleksiej Nawalny.

Władimir Żyrinowski z kolei ma 72 lata i jest liderem populistyczno-nacjonalistycznej LDPR. Polityk startuje w wyborach prezydenckich po raz szósty. Najlepszy wynik uzyskał w 2008 roku, gdy zajął trzecie miejsce, zdobywając ponad 9 procent głosów. Przed pięcioma laty Żyrinowski zapowiadał, że ze sceny politycznej zejdzie dopiero po wyborach w 2036 roku, gdy skończy 90 lat.

Data wyborów prezydenckich została wyznaczona na 18 marca. O kolejną kadencją powalczy również dotychczasowy prezydent - Władimir Putin.