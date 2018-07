Śmiertelny upał w Kanadzie. Nie żyje 17 osób

Co najmniej 17 osób zmarło w tym tygodniu z powodu upałów w kanadyjskiej prowincji Quebec - poinformowały miejscowe służby medyczne. W najbliższych dniach temperatura ma jeszcze wzrosnąć i może osiągnąć nawet 40 stopni Celsjusza.

Jak donosi gazeta "La Tribune", według najnowszych danych 12 osób zmarło w Montrealu. Kolejnych pięć zgonów zanotowano w ostatnich 48 godzinach w miasteczkach na wschód od miasta Quebec - stolicy prowincji o tej samej nazwie.

Już padł rekord, a będzie jeszcze goręcej. 113 milionów Amerykanów szykuje się na falę upałów 37 stopni... czytaj dalej » AFP cytuje słowa jednego z miejscowych lekarzy, który podkreśla, że ofiary śmiertelne w Montrealu to głównie osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore lub też cierpiące na choroby psychiczne.



W środę w Montrealu termometry wskazywały 34 stopnie Celsjusza, a prognozy mówią o 40 stopniach w najbliższych dniach. Od piątku temperatura nie spadła poniżej 30 stopni. Meteorologowie przewidują, że chłodniej zrobi się dopiero pod koniec tygodnia.

Premier apeluje o ostrożność

Na wiadomości te zareagował już premier Kanady Justin Trudeau, który na Twitterze napisał: "Jestem w kontakcie z mieszkańcami Quebecu, którzy stracili najbliższych podczas fali upałów. Te rekordowe temperatury prawdopodobnie utrzymają się w najbliższych dniach, więc apeluję, aby każdy upewnił się, że dobrze chroni siebie i swoją rodzinę."





My thoughts are with the loved ones of those who have died in Quebec during this heat wave. The record temperatures are expected to continue in central & eastern Canada, so make sure you know how to protect yourself & your family: https://t.co/JSPPsU80x9 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 4 lipca 2018