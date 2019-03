Biały Dom: według Trumpa to Korea Północna ponosi winę za śmierć Warmbiera

Kim Dzong Un przybył do Wietnamu

Foto: PAP/EPA/LUONG THAI LINH Video: Reuters

26.02 | Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un we wtorek przybył do stolicy Wietnamu, Hanoi, gdzie dzień później ma się spotkać z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, by rozmawiać o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

