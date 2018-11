Trump otrzyma "kompletny raport" w sprawie śmierci Chaszodżdżiego

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że otrzyma we wtorek raport, który określi, kto według amerykańskich władz ponosi odpowiedzialność za śmierć dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego. Według ustaleń CIA, do których dotarł dziennik "The Washington Post", zabójstwo dziennikarza zlecił saudyjski następca tronu, Muhammad ibn Salman.