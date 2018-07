"Ślub" z 11-latką wywołał oburzenie. "Szokujące i nie do zaakceptowania"





Foto: Straitgate / Wikipedia (CC BY SA 3.0) | Video: Reuters TV Malezyjskie władze zezwalają na ślub od 18 lat. Na nagraniu: premier Malezji z wizytą w Indonezji

Doniesienia o małżeństwie 11-letniej dziewczynki z mężczyzną o 30 lat od niej starszym wywołały oburzenie w Malezji. Przez media społecznościowe po raz kolejny przetoczyła się debata dotycząca wydawania za mąż dziewczynek.

Malezyjski rząd potwierdził w sobotę, że do "ślubu" doszło. Dodał jednak, że ani sąd, ani lokalne biuro do spraw religii nie wydało zgody na małżeństwo. Wyjaśniono, że skoro nie ma pisemnej zgody na ślub, to według prawa jest on nieważny.

Chcieli wydać 10-latkę za mąż, żeby "odkupić" winy jej brata Aby zakończyć... czytaj dalej » "Ministerstwo poważnie traktuje (sprawę - red.) małżeństw nieletnich" - napisał w oświadczeniu resort ds. kobiet, rodziny i rozwoju społecznego.

"Ministerstwo chce dyskutować i współpracować z radami religijnymi, by egzekwować i zaostrzyć przepisy służące wyeliminowaniu małżeństw nieletnich" - dodano.

Ministerstwo poinformowało także o utworzeniu grupy zadaniowej, w skład której wchodzą rady religijne, agencje rządowe i aktywiści.

Ślub jedenastolatki

Malezyjski anglojęzyczny dziennik "The Star" pisze, że 11-letnia dziewczynka miała poślubić 41-letniego mężczyznę, który ma już dwie żony i sześcioro dzieci w wieku od pięciu do 18 lat. Jedno z jego dzieci ma się przyjaźnić z dziewczynką.

Dziennik twierdzi, że 41-letni mężczyzna jest imamem.

"Ślub" miał zostać zawarty w mieście Gua Musang. Sprawa stała się głośna, bo jedna z żon 41-latka zamieściła na swoim profilu społecznościowym zdjęcia z uroczystości z podpisem: "Gratuluję małżeństwa, mój mężu. Mąż - 41 lat, kolejna żona - 11".

Wpis zniknął potem z jej konta. Pojawił się inny, w którym kobieta poinformowała, że powiadomiła sąd, przedstawicieli religijnych oraz władze.

"The Star" pisze, że departament spraw społecznych prowadził w wiosce swoje dochodzenie.

Dzieci biorą śluby

W Malezji legalnie ślub mogą wziąć 18-latkowie. Dopuszcza się jednak w wyjątkowych sytuacjach, by za mąż wychodziły 16-latki. Muszą one jednak uzyskać pozwolenie od ministra stanu, z którego pochodzą. Zgodnie z prawem szariatu ślub mogą brać 16-letnie muzułmanki. Młodsze dziewczynki muszą uzyskać pozwolenie od sądu religijnego.

W ubiegłym roku - jak pisze agencja Reutera - Malezja uchwaliła prawo dotyczące przestępstw seksualnych wobec dzieci, ale małżeństwa nieletnich nie zostały ujęte.

W ubiegłym tygodniu w stolicy, Kuala Lumpur, odbyła się konferencja "Dziewczynki i panny młode" poświęcona małżeństwom z nieletnimi.

UNICEF oburzony

Ustawa, która pozwoli wziąć ślub dziewięciolatkom Organizacja... czytaj dalej » UNICEF, agencja ONZ zajmująca się prawami dzieci, oświadczył, że jest oburzony doniesieniami o małżeństwie z 11-latką.

"Jeśli to prawda, to jest to szokujące i nie do zaakceptowania. To nie jest działanie w najlepszym interesie dziecka" - napisała w oświadczeniu Marianne Clark-Hattingh, przedstawicielka UNICEF w Malezji.

"To naruszenie praw dziewczynki. Reforma i ustalenie bez wyjątków minimalnego wieku małżeństwa od 18 lat powinno być jednym z priorytetów nowego parlamentu" - oświadczyła.

Reuters pisze o oburzeniu w mediach społecznościowych.

Malezyjski anglojęzyczny dziennik "The Star" donosił w 2016 roku, że w latach 2011-2016 ponad 9 tysięcy dzieci zostało zmuszonych do wzięcia ślubu.