Brytyjska premier Theresa May nie została zaproszona na ślub księcia Harry'ego z Meghan Markle, który odbędzie się 19 maja - podało we wtorek źródło w rodzinie królewskiej. To samo dotyczy prezydenta USA Donalda Trumpa i jego żony Melanii, a także m.in. Baracka i Michelle Obamy. W uroczystości wezmą udział tylko osoby utrzymujące bezpośrednie kontakty z narzeczonymi.