"Na dobre i złe. W bogactwie i ubóstwie. W zdrowiu i chorobie". Meghan i Harry są małżeństwem





Foto: OWEN COOBAN / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / PAP / EPA | Video: Reuters Książęca para powiedziała sobie "tak" 19 maja w Windsorze

Szósty w linii sukcesji do brytyjskiego tronu książę Harry oraz amerykańska aktorka Meghan Markle wzięli ślub. Uroczystość odbyła się w sobotę w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze.

Książę Harry i Meghan Markle powiedzieli sobie "tak" 19 maja w kaplicy świętego Jerzego w Windsorze.

Ceremonia rozpoczęła się w południe lokalnego czasu (13 naszego czasu). Wzięło w niej udział 600 osób, w tym około 30 członków rodziny królewskiej, na czele z królową Elżbietą II. Stawiły się też zaproszone gwiazdy: Elton John z mężem, Amal i George Clooneyowie, David i Victoria Beckham. Przysięgi małżeńskie odbierał od pary arcybiskup Canterbury Justin Welby, a kazanie wygłosił biskup amerykańskiego kościoła episkopalnego Michael Curry.

"Ogłaszam ich mężem i żoną". Oto książę i księżna Sussex Książę Harry i... czytaj dalej » Podobnie jak Kate Middleton podczas ślubu z księciem Williamem w 2011 roku, a wcześniej księżna Diana podczas ślubu z księciem Karolem w 1981 roku, Meghan nie zobowiązała się w trakcie przysięgi do posłuszeństwa mężowi, co w przeszłości było tradycyjnym elementem uroczystości. W przeciwieństwie do swojego starszego brata, Harry będzie nosił obrączkę małżeńską.

Meghan Markle, która otrzymała tytuł księżnej Sussex, poprowadził od ołtarza książę Karol, o czym pałac Kensington poinformował dzień przed ślubem, gdy okazało się, że ojciec panny młodej, Thomas Markle, nie przyjedzie na uroczystość.

Po uroczystości ślubnej książę Harry i księżna Meghan wyszli z kaplicy i pocałowali się na schodach. Zgromadzony tłum przywitał ich oklaskami. Później nowożeńcy udali się na przejażdżkę powozem po ulicach miasta.

Wesele dla 200 gości zorganizowano we Frogmore House nieopodal Windsoru.

Poznali się w 2016

33-letni wnuk królowej Elżbiety II i 36-letnia aktorka poznali się w lipcu 2016 roku przez wspólnych znajomych. Ich zaręczyny zostały ogłoszone przez Pałac Kensington w listopadzie ubiegłego roku.

Zobacz raport o książęcym ślubie.