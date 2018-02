"Egzekucja". Słowacki rząd oferuje milion euro za informację o zabójcy dziennikarza Premier Słowacji... czytaj dalej » 27-letni Kuciak, który pracował dla portalu Aktuality, i jego dziewczyna zginęli od pojedynczych strzałów w swoim domu w mieście Wielka Macza, pod Bratysławą. Według policji zabójstwo prawdopodobnie miało związek z pracą dziennikarza. Kuciak pisał m.in. o oszustwach podatkowych.

Zabójstwa dokonano między czwartkiem a niedzielą.

W poniedziałek głos w sprawie zabójstwa dziennikarza zabrali przedstawiciele Unii Europejskiej.

"UE nie może zaakceptować, że dziennikarz został zabity za wykonywanie swojej pracy. Wzywam władze Słowacji, by w tej sprawie przeprowadziły szczegółowe dochodzenie, w razie potrzeby z międzynarodowym wsparciem. Podobnie jak w przypadku (zabójstwa maltańskiej dziennikarki śledczej - red.) Daphne Caruany Galizii Parlament Europejski nie spocznie, dopóki nie zatriumfuje sprawiedliwość" - napisał Tajani na Twitterze.

The EU cannot accept that a journalist is killed for doing his job. I call on the Slovak authorities to launch a thorough investigation with international support if needed for Jan Kuciak. As with #DaphneCaruanaGalizia , the European Parliament will not rest until justice is done

W sprawie wypowiedział się też wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który napisał na tym samym portalu społecznościowym, że jest zszokowany zabójstwem.

"Żadna demokracja nie przetrwa bez wolnej prasy, dlatego dziennikarze zasługują na szacunek i ochronę. Łączymy się myślami z bliskimi Jana Kuciaka i jego dziewczyny Martiny Kusznirovej" - napisał. Podkreślił również, że sprawa musi zostać wyjaśniona.

Shocked by the murder of a journalist in the EU. No democracy can survive without the free press, which is why journalists deserve respect and protection. Our thoughts go out to the loved ones of Ján Kuciak & his girlfriend Martina Kušnírová. Justice must be served.

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) 26 lutego 2018