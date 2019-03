Słowacy wybierali prezydenta. Nieoficjalnie: wygrała Czaputova





Druga tura wyborów prezydenckich na Słowacji zakończyła się w sobotę o godzinie 22. Po podliczeniu głosów z ponad 77,5 procent lokali wyborczych wynika, że sobotnią drugą turę wyborów prezydenckich na Słowacji wygrała Zuzana Czaputova, która otrzymała 57,53 procent poparcia - podał Słowacki Urząd Statystyczny.

Wyborcy mają dość, ona chce "wspólnie stawić czoła złu" Przed drugą turą... czytaj dalej » Jej rywal, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz zdobył 42,47 procent policzonych głosów.

15 minut przed północą Szefczovicz powiedział, że zadzwonił do Czaputovej i uznał swoją przegraną. - Powiedziałem jej, że ma teraz przed sobą wielką odpowiedzialność, bo stała się głową państwa - poinformował.

Czaputova zdecydowanie triumfowała w pierwszej turze wyborów, która odbyła się 16 marca. Uzyskała wtedy 40,57 proc. głosów, a Szefczovicz dwukrotnie mniej - 18,66 proc.

Wyborcza wymiana ciosów

Przed zakończeniem kampanii i obowiązującej od północy w czwartek ciszy wyborczej obserwatorzy podkreślali, że kampania nie wpłynęła w zasadniczy sposób na postawy wyborców. Komentatorzy są także zdania, że nie należy spodziewać się wysokiej frekwencji wyborczej. W pierwszej turze głosowania uczestniczyło 48 proc. uprawnionych.

Przed drugą rundą spodziewano się ostrej konfrontacyjnej kampanii, ale doszło jedynie do wymiany ciosów w związku z przeszłością kandydatów. Szefczovicz zarzucił Czaputovej, że gdy starała się o uprawnienia adwokackie, nie poinformowała Izby Adwokackiej, że prowadzi działalność gospodarczą – tym samym miała złamać obowiązujące przepisy. Z kolei sprzyjająca Czaputovej gazeta "DennikN" opublikowała podanie kandydackie Szefczovicza, który na kilka miesięcy przed zmianą systemu został członkiem Komunistycznej Partii Czechosłowacji.

W kampanii przed drugą turą liberalne poglądy Czaputovej nie były kwestią szczególnie podnoszoną w dyskusjach, choć głośnej krytyce poddano jej gotowość przyzwolenia na zarejestrowane partnerstwo osób homoseksualnych i adoptowanie dzieci przez pary tej samej płci.

Walka o głosy

Słowacy wybierają. Liberalna prawniczka krok od prezydentury, podziękowała mniejszościom Zuzana Czaputova... czytaj dalej » W ostatnich debatach telewizyjnych Czaputova i Szefczovicz starali się uzyskać poparcie ze strony zwolenników dwóch kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury, ale w pierwszej zdobyli łącznie jedną czwartą głosów.

Są to deklarujący się jako jedyny kandydat narodowy i chrześcijański sędzia Sądu Najwyższego Sztefan Harabin oraz lider skrajnie prawicowej Partii Ludowej Nasza Słowacja (LSNS) Marian Kotleba. Obaj postulowali zasadniczą przebudowę systemu politycznego i zastąpienie obecnych elit nowymi.

Dla Czaputovej antysystemowy elektorat to ludzie desperacko domagający się zmian w kraju. Ich desperacja jest tak wielka, że poparli kandydatów posługujących się bardzo radykalnym słownictwem.

Szefczovicz oświadczył natomiast, że chce być prezydentem wszystkich Słowaków i zaoferować wyborcom kandydatów antysystemowych "lepszą alternatywę".

Czaputova nawołuje do nowego politycznego startu

Czaputova, liberalna prawniczka, wiceprzewodnicząca pozaparlamentarnej partii Postępowa Słowacja, mówi nie tylko w języku słowackim, ale także po węgiersku, rusińsku i romsku, czyli w językach głównych mniejszości narodowych i etnicznych na Słowacji, dzięki czemu może liczyć na ich poparcie.



Przekonuje, że chce być prezydentem z ludzką twarzą i dotrzeć do wyborców silnym programem socjalnym oraz podkreślaniem tradycyjnych wartości chrześcijańskich.



Czaputova zadeklarowała przekonanie, że gdyby słowaccy politycy nie dopuścili do powstania silnych więzi między państwem i bliskimi mafii oligarchami, nie doszłoby do zabójstwa dziennikarza Jana Kuciaka i jego narzeczonej, które wstrząsnęło Słowacją w zeszłym roku. Silnie artykułowana potrzeba nowego politycznego startu po tym tragicznym wydarzeniu sprawia, że obecne wybory są specyficzne, w pewnym sensie Słowacja stoi na rozdrożu - podkreśliła.

O swoim konkurencie w drugiej turze mówiła że reprezentuje inne polityczne ugrupowanie, inne poglądy i rozwiązania. - Uważam go za polityka, który w zasadzie trzyma się faktów - powiedziała Czaputova i dodała, że cieszy się, że nie będą musieli walczyć z ekstremą.

KIM JEST ZUZANA CZAPUTOVA?

Źródło: JAKUB GAVLAK/PAP/EPA Zuzana Czaputova prowadziła w sondażach

Szefczovicz chce być silnym, aktywnym prezydentem

Mając świadomość, że stylizowanie się na konserwatywnego chrześcijanina odstręczyło od niego niektórych wyborców, Szefczovicz prezentował przed drugą turą w sprawach światopoglądowych większe umiarkowanie. - Musimy szanować nasze wartości. Słowacja potrzebuje silnego, aktywnego prezydenta - powiedział w jednej z ostatnich debat.

Wskazywał również na konieczność utrzymania dotychczasowej polityki socjalnej państwa wraz z wprowadzonymi z inicjatywy Smer-SD - partii byłego premiera Słowacji Roberta Fico - świadczeniami, jak bezpłatne obiady w szkołach czy darmowe przejazdy pociągami osobowymi dla uczniów, studentów i emerytów.

Zaznaczył, że kampania wyborcza ukazała mu, jak bardzo Słowacja potrzebuje społecznego pojednania. Zapowiedział, że jako prezydent ma zamiar być gwarantem trwałego umocowania Słowacji w Unii Europejskiej.

Źródło: JAKUB GAVLAK/PAP/EPA Marosz Szefczovicz jest zawodowym dyplomatą

Na Słowacji konstytucyjne uprawnienia prezydenta nie są szerokie, chociaż głowa państwa może blokować wnioski rządu i parlamentu dotyczące nominacji na niektóre stanowiska. Z tych uprawnień skorzystał kończący kadencję prezydent Andrej Kiska, który po rezygnacji premiera Roberta Fico miał wpływ na obsadę niektórych resortów w gabinecie obecnego szefa rządu Petera Pellegriniego.

Kampania w cieniu śmierci dziennikarza

Na kampanii wyborczej cieniem legło dokonane w ubiegłym roku i będące nadal przedmiotem śledztwa zabójstwo słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka oraz jego narzeczonej.

Zbrodnia ta wywołała największe na Słowacji od czasu upadku komunizmu w 1989 roku uliczne protesty, których uczestnicy zarzucali władzom patronat nad demaskowanymi przez Kuciaka aferami i współodpowiedzialność za jego śmierć.

W powstałej sytuacji premier Robert Fico zrezygnował z kierowania rządem, zachowując jednak stanowisko przewodniczącego Smer-SD.

