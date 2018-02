Słowacja wymieni rosyjskie samoloty na amerykańskie F-16 lub szwedzkie gripeny





»

Myśliwce Gripen i F-16 mogą zostać zakupione przez Bułgarów Foto: Oleg V. Belyakov - AirTeamImages CC BY-SA Video: NATO Channel Myśliwce Gripen i F-16 mogą zostać zakupione przez Bułgarów 14.03 | Bułgaria otrzymała oferty z Włoch, Szwecji i Portugalii w związku z ogłoszonym przetargiem na osiem nowych lub używanych myśliwców dla zastąpienia starzejących się samolotów MiG-29. To kolejne państwo NATO, które ze względu na fakt, że nowoczesne samoloty bojowe kosztują bajońskie sumy, rozważa nabycie używanych. Zrobiła to już Rumunia, a myśli nad tym Chorwacja i Polska. zobacz więcej wideo »

Szwedzkie Gripeny wezmą udział w ćwiczeniach Foto: Oleg V. Belyakov - AirTeamImages CC BY-SA Video: Förvarsmakten/Combat Camera Szwedzkie Gripeny wezmą udział w ćwiczeniach 17.02 | Jedna z największych szwedzkich gazet zarzuciła władzom swojego kraju, że "uległy" naciskom Rosji i ograniczyły ćwiczenia wojskowe z Amerykanami i Estończykami. Rosyjski ambasador w Sztokholmie miał "zażądać", aby szwedzkie samoloty nie lądowały w krajach bałtyckich. Według władz dziennikarze mijają się z prawdą. zobacz więcej wideo »

Foto: Oleg V. Belyakov - AirTeamImages CC BY-SA | Video: NATO Channel Słowacja zastanawia się między innymi nad zakupem szwedzkich gripenów

Przy planowanej modernizacji swego wojskowego lotnictwa myśliwskiego Słowacja będzie wybierać między amerykańskimi F-16 i szwedzkimi gripenami - poinformowała w piątek rzeczniczka ministerstwa obrony Danka Capakova.

Bułgarzy kłócą się o gripeny. "Podejrzenia dotyczące korupcyjnego mechanizmu" Centroprawicowa... czytaj dalej » Resort ten był wcześniej krytykowany przez niektórych polityków za odwlekanie decyzji, jakimi samolotami zostaną zastąpione używane obecnie myśliwce MiG-29 produkcji rosyjskiej.



Słowacja już za poprzedniego rządu podjęła w 2015 roku negocjacje ze Szwecją na temat wynajęcia myśliwców Gripen.

Jednak obecny minister obrony Peter Gajdosz z nacjonalistycznej Słowackiej Partii Narodowej (SNS) powiedział w ubiegłym roku dziennikarzom, że rozmowy musiały być wznowione od początku, gdyż strona szwedzka nie była zainteresowana wynajmowaniem godzin przebywania samolotów w powietrzu jak jest to w przypadku Czech. Jednocześnie otrzymano ofertę dostawy myśliwców amerykańskich.



Swą nową koncepcję ochrony przestrzeni powietrznej państwa Gajdosz zamierzał przedstawić rządowi jeszcze jesienią ubiegłego roku. Według Capakovej obecnie planuje uczynić to w pierwszej połowie bieżącego roku.



Umowa z Rosją w sprawie serwisowania samolotów MiG-29 obowiązuje do 2019 roku.