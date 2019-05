Pościg za polskim kierowcą na Słowacji

Słowaccy policjanci ścigali kierowcę mazdy, który odjechał z miejsca wypadku. Mężczyzna, który okazał się 20-letnim Polakiem, uciekał przez kilkanaście kilometrów.

Polacy znów chcieli ścigać się na Słowacji. Zdjęli tablice rejestracyjne Słowacka policja... czytaj dalej » Do wypadku doszło 2 maja w regionie Orawie, w północno-wschodniej Słowacji. Jeden z kierowców, który brał w nim udział, uciekł z miejsca zdarzenia.



W pościg za nim ruszyły wszystkie dostępne w pobliżu patrole policji. Po zlokalizowaniu mazdy na polskich numerach rejestracyjnych słowaccy funkcjonariusze zażądali, by kierowca zjechał na pobocze. Ale mężczyzna ominął blokadę i kontynuował ucieczkę. Policjanci w końcu zmusili go od zatrzymania. Na nagraniu, które słowacka policja opublikowała na Facebooku, widać, jak ścigany pojazd wpada w poślizg.

Kierowcą samochodu okazał się 20-letni obywatel Polski. Mężczyzna został aresztowany. W momencie zatrzymania był trzeźwy.

Jak przekazała policja, w jego samochodzie znaleziono marihuanę, za co Polak usłyszał kolejny zarzut - posiadania środków odurzających i substancji psychoaktywnych.

"Policja będzie bezkompromisowa w stosunku do kierowców, którzy swą bezwzględną i arogancką jazdą zagrażają nie tylko własnemu życiu, ale także życiu innych użytkowników dróg" - czytamy we wpisie na facebookowym profilu słowackiej policji.

Piraci drogowi z Polski

To kolejny tego typu incydent na Słowacji z udziałem obywatela Polski. W kwietniu słowacka policja ukarała mandatami trzech polskich kierowców, którzy zdjęli tablice rejestracyjne i planowali ścigać się na publicznej drodze.

We wrześniu zeszłego roku jadący luksusowymi samochodami Polacy doprowadzili na Słowacji do wypadku, w którym zginął 57-letni Słowak.