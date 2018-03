Kryzys po zabójstwie dziennikarza. Fico: nie będzie dymisji rządu





Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział w poniedziałek, że nie przeprowadzi rekonstrukcji swojego gabinetu, do czego wezwał go prezydent. Kryzys polityczny, który wybuchł na Słowacji, ma związek z zabójstwem dziennikarza śledczego Jana Kuciaka.

Prezydent Słowacji Andrej Kiska w telewizyjnym wystąpieniu wyemitowanym w niedzielę wezwał do znacznych zmian personalnych w rządzie lub wcześniejszych wyborów parlamentarnych, by odbudować zaufanie do polityków po zabiciu Kuciaka i jego narzeczonej.

"Financial Times": zabójstwo Kuciaka uderza w wartości leżące u podstaw Unii Zabójstwo... czytaj dalej » 27-letni dziennikarz badał przypadki wyłudzeń podatkowych na Słowacji i powiązania biznesmenów z politykami. Sprawdzał także związki włoskiej mafii ze słowackim rządem. Zastrzelenie dziennikarza i jego partnerki wstrząsnęło opinią publiczną i spowodowało, że prezydent, opozycja i Słowacy wzywali rząd do dymisji.

Fico pyta prezydenta o związki z Sorosem

Premier Fico w poniedziałek odrzucił wezwanie prezydenta Słowacji Andrej Kiska.

- Chcę powiedzieć, że jesteśmy w stanie rozwiązać sprawy polityczne w krótkim czasie i chcę przekazać naszym koalicyjnym partnerom, że jesteśmy gotowi na takie rozmowy - powiedział Fico. - Jeśli będziemy mieć jakieś problemy, rozwiążemy je na własną rękę. W żadnym wypadku nie potrzebujemy prezydenta, który znienacka mówi o poważnej rekonstrukcji rządu, w tym o głosowaniu w sprawie wotum zaufania, lub mówi o przedterminowych wyborach.

Premier stwierdził także, że wydarzenia po śmierci dziennikarza "pokazują, że dochodzi do prób w kierunku totalnej destabilizacji państwa".

Fico w swoim wystąpieniu zaatakował prezydenta. Publicznie wezwał Kiskę, by wyjaśnił, po co spotkał się z finansistą Georgem Sorosem w czasie swojej podróży do Nowego Jorku we wrześniu 2017 roku. - Dlaczego nie wziął ze sobą żadnego przedstawiciela ministerstwa spraw zagranicznych? Czego dotyczyło spotkanie? - pytał Fico.

"Atak na dziennikarza uważam za atak na wolność". Pogrzeb Jana Kuciaka W miejscowości... czytaj dalej » Na Węgrzech Soros został oskarżony przez Viktora Orbana o działania wymierzone w jego rząd.

Jan Kuciak zamordowany

27-letni Kuciak, pracujący dla portalu internetowego Aktuality.sk dziennikarz śledczy, został między 22 a 25 lutego zastrzelony wraz ze swą 27-letnią partnerką Martiną Kusznirovą w ich domu w Velkej Maczy.

Za najbardziej prawdopodobny motyw tej zbrodni policja uznaje zawodową działalność Kuciaka.