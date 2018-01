Video: Fakty TVN

Głosowanie na projekty nowego polskiego paszportu. Litwa i...

Polski paszport i zagraniczne spięcie. MSWiA ogłasza konkurs, głosowanie trwa, tylko projekt jest jak dyplomatyczna mina. Grafika ma być patriotyczna, ale pomysły są co najmniej dziwne. Litwa pyta: skąd wzięła się wśród nich nasza Ostra Brama? Ukraina dziwi się: czemu na liście jest nasz Cmentarz Orląt? Dla sąsiadów to policzek, dla dyplomatów powód do interwencji. Finał konkursu odbędzie się we wrześniu.

