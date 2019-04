Trzech mężczyzn skazanych za seks ze zwierzętami. Postawiono im około 1400 zarzutów





»

Trzej mężczyźni: Terry Wallace, Matthew Brubaker i Marc Measnikoff spędzą za kratkami od 20 do 41 lat za regularne współżycie z przynajmniej 12 zwierzętami. Do tych praktyk dochodziło w hrabstwie Clearfield w stanie Pensylwania, na specjalnie stworzonej do tego celu prowizorycznej farmie. Mężczyźni wpadli jeszcze w 2018 roku po tym, jak nastolatek, który był wykorzystywany do okiełznywania zwierząt, zgłosił sprawę na policję.

Terry Wallace - 41 lat, Matthew Brubaker - 32 lata i Marc Measnikoff - 34 lata, spędzą w więzieniu od 20 do 41 lat za współżycie z przynajmniej 12 zwierzętami: krową, kozą, dziewięcioma końmi i co najmniej jednym psem. Mężczyźni z regionu Munson, w hrabstwie Clearfield, w stanie Pensylwania usłyszeli wyroki w poniedziałek, 22 kwietnia.

1400 zarzutów

Hodowla jak więzienie. Zaspawane klatki, psy bez bud, brodzące we własnych odchodach Zanim... czytaj dalej » Wśród około 1400 zarzutów postawionych mężczyznom znalazło się: "współżycie ze zwierzętami", "okrucieństwo wobec zwierząt", a także "narażanie na szwank dobra dziecka" oraz "przekupywanie nieletnich".

Mężczyźni zostali aresztowani w sierpniu 2018 roku, kiedy to 16-latek mieszkający na terenie posiadłości zgłosił sprawę na policję. Chłopiec był wykorzystywany do okiełznywania zwierząt, podczas gdy mężczyźni odbywali z nimi stosunki.

Specjalna zagroda i nagrania

Jak czytamy na stronie lokalnej policji, zwierzęta były przetrzymywane na "prowizorycznej farmie". 16-latek zeznał, że mężczyźni współżyli ze zwierzętami w specjalnie przygotowanej do tego zagrodzie, w kształcie litery "V".

Na terenie posiadłości funkcjonariusze znaleźli kolekcję wykonanych w domowych warunkach nagrań, sprzęt do nagrywania oraz kamery.

"Najbardziej ekstremalna sprawa"

Nastolatek został objęty specjalnym nadzorem i - jak wskazuje policja - nie ma dowodów na to, by był on molestowany. Zwierzęta zostały odebrane i czekają na znalezienie nowego domu. Policja współpracuje w tym celu z organizacją zajmującą się niesieniem pomocy zwierzętom.

Prokurator William Shaw z hrabstwa Clearfield stwierdził, że była to najbardziej ekstremalna sprawa dotycząca znęcania się nad zwierzętami, z jaką kiedykolwiek miał do czynienia.