Uciekły od rodziny, dostały paszporty w Gruzji. "Na jakiś czas" zamierzają zniknąć





Foto: twitter.com/georgiasisters2 | Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS O sytuacji kobiet w Arabii Saudyjskiej rozmawiali w styczniu 2019 r. w Faktach o Świecie TVN24 BiS dr Magdalena El Ghamari i Ryszard Malik

Dwie saudyjskie siostry, który przykuły uwagę całego świata, gdy wylądowały w Gruzji i zaapelowały w sieci, by nie pozwolono na odesłanie ich do konserwatywnego królestwa, w którym nie chciały żyć, przygotowują się do nowego życia - pisze agencja Reutera, powołując się na ich oświadczenie.

Starsza Maha i młodsza Wafa al-Subaie przybyły do Gruzji w kwietniu i od razu rozpoczęły walkę o to, by - czego się obawiały - nie udało ich się ściągnąć z powrotem do Arabii Saudyjskiej.

Mówiąc o tym, że były zniewolone przez własną rodzinę i o tym, że używano wobec nich przemocy, zaapelowały o pomoc w zapewnieniu im nowego życia.

We wtorek w oświadczeniu w formie przekazu wideo pokazały gruzińskie paszporty i dziękując za wsparcie - przede wszystkim ze strony kobiet w Arabii Saudyjskiej - powiedziały, że "na jakiś czas" znikną. Udadzą się wkrótce do innego kraju, z którego - jak oceniły - ich rodzina ani władze w Rijadzie nie będą mogły ich ściągnąć.

"To może być długa bitwa, ale musimy walczyć o nasze prawa" Sudańska... czytaj dalej » W Gruzji 28- i 25-latka nie czuły się bezpiecznie, bo kaukaska republika nie wymaga wiz od obywateli Arabii Saudyjskiej. Kobiety bały się, że w pewnym momencie w Tbilisi pojawi się ich rodzina.

Siostry - stojąc z dokumentami na lotnisku w stolicy Gruzji - zapewniły na nagraniu, że będą walczyły o to, by świat usłyszał o złym traktowaniu kobiet w pustynnym królestwie, przede wszystkim o olbrzymiej kontroli społecznej jakiej są poddawane - pisze agencja Reutera.

Arabskie królestwo jest jednym z najbardziej konserwatywnych na świecie. Saudyjki muszą mieć pozwolenie od swoich mężów lub męskich krewnych na to, by pracować, wziąć ślub czy podróżować.

Saudyjski następca tronu, książę Muhammad bin Salman, zaczął w ostatnich latach wprowadzać reformy mające poprawić wizerunek monarchii w świecie. Kobietom dano pewne wolności, m.in. możliwość prowadzenia samochodów, czego również, przez dziesięciolecia, były pozbawione.