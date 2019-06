Wywiad w Seulu: siotra Kima awansowała na szczebel przywódczy

Gigantyczny pokaz sztucznych ogni, stadion pełen tancerzy i tysiące uczestników, którzy za pomocą kolorowych plansz tworzyli niebywałe animacje. To było coś spektakularnego. Biorąc pod uwagę rangę gościa i okazję, nie mogło być inaczej. W ten sposób Korea Północna powitała lidera Chin i świętowała 70-lecie stosunków dyplomatycznych między obydwoma państwami, które w ostatnim czasie nie były najlepsze. Lider Korei Północnej Kim Dzong Un wydał także bankiet na cześć odwiedzającego Pjongjang prezydenta Chin Xi Jinpinga. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

11.06 | "Stany Zjednoczone powinny zerwać z wrogą polityką wobec Korei Północnej, inaczej deklaracja podpisana rok temu na szczycie przywódców obu krajów może się stać pustą kartką papieru" - ostrzegła północnokoreańska agencja prasowa KCNA we wtorek, w pierwszą rocznicę szczytu.

4.06 | Północnokoreańskie media państwowe pokazały we wtorek zdjęcia siostry Kim Dzong Una, towarzyszącej bratu na wydarzeniu artystycznym na stadionie w Pjongjang. Kim Jo Dzong nie pojawiała się publicznie od blisko dwóch miesięcy, w związku z czym media na świecie spekulowały o jej losie po fiasku szczytu Kim-Trump w Hanoi.

Wydaje się, że siostra lidera Korei Północnej Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong, awansowała na "szczebel przywódczy" i jest obecnie na poziomie zbliżonym do Czhwe Riong He, określanego jako numer dwa w krajowej polityce – ocenił we wtorek południowokoreański wywiad.