"Chcieliśmy, by Simone Veil wkroczyła do Panteonu"





»

Zmarła rok temu była przewodnicząca Parlamentu Europejskiego i była więźniarka obozu Auschwitz-Birkenau Simone Veil spoczęła w niedzielę wraz z mężem Antoine'em w Panteonie - świeckiej paryskiej nekropolii wielkich Francuzów.

- Chcieliśmy, by Simone Veil wkroczyła do Panteonu, by jej walka, godność i nadzieja stały się busolą w dzisiejszych trudnych czasach - mówił prezydent Francji, Emmanuel Macron. Podkreślił, że pochowanie byłej przewodniczącej PE w Panteonie to decyzja "wszystkich Francuzów".