Obecność wojskowa NATO i USA w Polsce

Od kilku lat amerykańscy żołnierze dbają o bezpieczeństwo Polski, stacjonując i wykonując zadania w wielu miejscach w całym kraju. Ich misja jest jasna - chronić Polskę, sojusznika w NATO, oraz wschodnią flankę Paktu Północnoatlantyckiego.

Po aneksji przez Rosję Krymu w 2014 r. Stany Zjednoczone wystąpiły z inicjatywą zwiększenia obecności w Europie, intensyfikując ćwiczenia w krajach sojuszniczych i rozmieszczając wojska także w tych regionach, w których wcześniej nie stacjonowały.

Amerykanie pojawili się w między innymi Polsce. Nad Wisłą - w ramach ciągłych i rotacyjnych zmian - stacjonuje 4,5 tysiąca żołnierzy USA. Wysłani przez Waszyngton żołnierze częściowo pełnią obowiązki pod egidą NATO, w wielu innych przypadkach podlegają jednak własnemu dowództwu i współdziałają z Polską bez pośrednictwa Sojuszu.

Obecność NATO w Polsce

1. Orzysz

Tu stacjonuje wielonarodowa Batalionowa Grupa Bojowa NATO. Jest jedną z czterech wielonarodowych batalionowych grup bojowych NATO. Powstała w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności, czyli eFP (ang. enhanced Forward Presence). Utworzenie eFP było jednym z najważniejszych osiągnięć szczytu NATO, który odbył się w Warszawie w 2016 r. USA są jej państwem ramowym - dowodzą nią i dostarczają większość sił. Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej, amerykański kontyngent to ponad 800 żołnierzy.



2. Szczecin

W Szczecinie znajduje się Kwatera Główna Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód. To najwyższe dowództwo NATO w regionie Morza Bałtyckiego. Od czerwca 2017 r. funkcjonuje jako Dowództwo Sił Wysokiej Gotowości i odpowiada za wszystkie jednostki oraz siły lądowe NATO znajdujące się na wschodniej flance.

3. Elbląg

"Chronić Polskę, sojusz NATO". Amerykańscy i polscy żołnierze na filmie ambasady USA Amerykańscy... czytaj dalej » Tutaj znajduje się Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód, która koordynuje działania grup wysuniętej Wzmocnionej Obecności (eFP), rozmieszczonych w krajach bałtyckich i Polsce. Zadania te polegają między innymi na koordynacji szkoleń i zwiększaniu świadomości sytuacyjnej.

4. Bydgoszcz

W Bydgoszczy znajdują się:

- Centrum Szkolenia Sił Połączonych, które zapewnia wsparcie w zakresie ćwiczeń sił Sojuszu i krajów partnerskich, prowadzi kursy szkoleniowe i dostarcza wiedzę różnym kręgom odbiorców;

- Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedzialna za umożliwienie szybkiego rozmieszczenia Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force - NRF) w celu polepszenia możliwości reakcji Sojuszu.

- Sojusznicze Dowództwo do spraw Kontrwywiadu, które zajmuje się wykrywaniem, odstraszaniem i neutralizowaniem zagrożenia terroryzmem, szpiegostwem i sabotażem skierowanym przeciwko NATO.

5. Kraków

Tutaj znajduje się Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO. Jego zadaniem jest zwiększenie zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego do przeciwdziałania aktywności obcych służb wywiadowczych. Centrum prowadzi specjalistyczne kursy i szkolenia w obszarze kontrwywiadu NATO.





Obecność Amerykanów w Polsce

6. Redzikowo

W Redzikowie pod Słupskiem znajduje się baza obrony przeciwrakietowej. Jej budowa rozpoczęła się w maju 2016 roku. Baza pocisków przechwytujących amerykańskiego systemu antyrakietowego to etap programu europejskiej części tarczy antyrakietowej (European Phased Adaptive Approach). Baza ma wkrótce osiągnąć gotowość operacyjną.

W ramach operacji Atlantic Resolve Amerykańska Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa (ang. Armored Brigade Combat Team - ABCT) w Polsce stacjonuje ciągle i rotacyjnie obecnie w jednostkach w:

7. Żaganiu, gdzie znajduje się dowództwo ABCT,



8. Skwierzynie



9. Świętoszowie



10. Bolesławcu.

Jej żołnierze zmieniają się tam co dziewięć miesięcy. Jak podawał MON, ABCT w pierwszym rzucie w 2017 roku liczył około 3,5 tysiąca żołnierzy. Według ambasady USA jest to nawet ponad 4 tysiące żołnierzy. Jednostka jest wyposażona między innymi w czołgi Abrams, wozy piechoty Bradley i samobieżne haubice Paladin.

11. Poznań

W Poznaniu znajduje się Element Dowodzenia Misją. Jak podaje MON, stacjonuje tam ponad 100 żołnierzy amerykańskich oraz kilkadziesiąt jednostek sprzętu.

Element Dowodzenia Misją to pośredni element dowodzenia ponad pięcioma tysiącami przedstawicieli sił zbrojnych USA, prowadzących operacje szkoleniowe i wielonarodowe ćwiczenia w tej części Europy.

12. Powidz

W Powidzu stacjonuje rotacyjnie jeden z zespołów zadaniowych Brygady Lotnictwa Bojowego (CAB). Baza ta dysponuje czterema śmigłowcami UH-60 Black Hawk oraz czterema śmigłowcami AH-64 Apache.

Błaszczak w USA: jesteśmy gotowi kupić myśliwce F-35 Wkrótce Polska... czytaj dalej » W Powidzu umiejscowiono też Batalion Wsparcia Bojowego. To logistyczna jednostka dysponująca ponad 750-osobowym personelem i 160 elementami wyposażenia.

13. Łask

W bazie lotniczej w Łasku stacjonuje 1. Oddział 52. Grupy Operacyjnej Sił Powietrznych USA. Prowadzi on szkolenia, utrzymuje gotowość bojową i buduje możliwości operacyjne wraz ze swoimi polskimi odpowiednikami. Oddział jest głównie reprezentowany przez samoloty F-16 i C-130.



14. Mirosławiec

Tutaj stacjonuje 2. Oddział 52. Grupy Operacyjnej Sił Powietrznych USA. Obsługuje on bezzałogowe samoloty Reaper MQ-9.

