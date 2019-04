Berlusconi w szpitalu. "Atak kolki nerkowej"





Były premier Włoch i lider Forza Italia Silvio Berlusconi trafił do szpitala w Mediolanie z powodu ostrego ataku kolki nerkowej - podały źródła w jego partii. Po południu 82-letni polityk ma zaprezentować kandydatów partii w wyborach europejskich.

Foto: Shutterstock | Video: Reuters Silvio Berlusconi miał 75 lat odchodząc z urzędu premiera

Były premier Włoch i lider Forza Italia Silvio Berlusconi trafił do szpitala w Mediolanie z powodu ostrego ataku kolki nerkowej - podały źródła w jego partii. Po południu 82-letni polityk ma zaprezentować kandydatów partii w wyborach europejskich.

Politycy z otoczenia Berlusconiego, cytowani przez włoskie media, zapewnili, że po zakończeniu badań kontrolnych chce on wziąć udział w prezentacji kandydatów Forza Italia do Parlamentu Europejskiego.



Prezentacja ta odbędzie się w posiadłości rodziny Berlusconiego koło Brianzy na północy Włoch. Były szef rządu ma być "jedynką" na listach swego ugrupowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja.

W marcu Berlusconi przeszedł pilną operację przepukliny pachwinowej.