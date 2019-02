Zmarł były kandydat na prezydenta Białorusi. "Najlepszy w historii"





Siamion Domasz, były deputowany i opozycyjny kandydat w wyborach prezydenckich na Białorusi w 2001 roku, zmarł w sobotę rano - podały białoruskie media niezależne.

69-letni Domasz zmarł na serce - poinformował niezależną gazetę internetową Biełorusskije Nowosti polityk opozycyjny Alaksandr Milinkiewicz.

Łukaszenka nie mówi "nie" dla wspólnej waluty z Rosją Nie jesteśmy... czytaj dalej » Na początku lat 90. XX wieku Domasz stał na czele władz obwodu grodzieńskiego. Był również przez dwie kadencje deputowanym do Rady Najwyższej (parlamentu) Republiki Białorusi.



W 2001 r. został zarejestrowany jako jeden z dwóch kandydatów zjednoczonej opozycji w wyborach prezydenckich. Na kilka dni przed głosowaniem wycofał się z wyścigu na rzecz Uładzimira Hanczaryka.



"W Grodnie przy jego wsparciu powstawały nowe festiwale, odrodzono herb sprzed 500 lat, ulice odzyskiwały stare nazwy, a wierni – świątynie, rejestrowano stowarzyszenia i wspólnoty narodowe, w przedszkolach, szkołach, na uniwersytecie królował białoruski" – wspomina Domasza na łamach portalu Radio Swaboda Milinkiewicz, nazywając go swoim "ojcem chrzestnym w polityce" i "najlepszym z pretendentów do fotela prezydenta we współczesnej historii Białorusi".

Źródło: Maksim Malinowski/REPORTER Siamion Domasz miał 69 lat