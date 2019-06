Przywódcy Chin i Japonii chcą przenieść wzajemne stosunki w "nowy wymiar"





Premier Japonii Shinzo Abe i prezydent Chin Xi Jinping uzgodnili w czwartek współpracę na rzecz "wolnego i uczciwego handlu" i zapowiedzieli "regularną i bliską" komunikację między obu krajami, co agencja Kyodo ocenia jako znak poprawy dwustronnych relacji.

Na spotkaniu w Osace przed rozpoczynającym się tam w piątek szczytem grupy G20 Abe i Xi przeprowadzili "bardzo szczerą wymianę" zdań, m.in. na temat kwestii spornych między Chinami a USA – poinformował zastępca sekretarza japońskiego rządu Yasutoshi Nishimura.



- Obaj przywódcy zgodzili się co do rozwoju wolnego i uczciwego systemu handlowego - powiedział Nishimura na konferencji prasowej.

Uwagę obserwatorów przykuwa zapowiedziane na sobotę spotkanie przywódcy Chin z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które wzbudza nadzieje na wznowienie negocjacji w sprawie toczonej od blisko roku wojny handlowej między tymi dwiema największymi gospodarkami świata.



Agencja Reutera przypomina, że zarówno Chiny, jak i Japonia uwikłane są w spory handlowe z USA, podczas gdy prezydent tego kraju Donald Trump grozi partnerom handlowym, aby zmienić warunki współpracy gospodarczej, które jego zdaniem są nieuczciwe wobec Stanów Zjednoczonych.

Abe i Xi uzgodnili, że będą w dalszym ciągu współpracować na rzecz zawierania wielostronnych umów handlowych, w tym Wszechstronnego Regionalnego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP) i trójstronnej umowy o wolnym handlu między Japonią, Chinami i Koreą Południową – powiedział Nishimura.



W czasie rozmów Xi pozytywnie odniósł się do wystosowanego przez Abego zaproszenia do Japonii. - To dobry pomysł, abym odwiedził Japonię wiosną przyszłego roku - powiedział chiński prezydent w odpowiedzi na propozycję premiera Japonii, by odwiedził on jego kraj, "gdy zakwitną wiśnie".



Abe powiedział Xi, że Japonia jest skłonna współpracować z Chinami, by przenieść wzajemne stosunki w "nowy wymiar". Dodał, że obecnie "całkowicie powróciły one na normalny tor" - podała agencja Kyodo.



Według tej agencji Xi poprosił Abego o współpracę przeciwko protekcjonizmowi handlowemu, prawdopodobnie odnosząc się w ten sposób do polityki "Ameryka przede wszystkim" realizowanej przez Trumpa. W odpowiedzi Abe wezwał jednak Xi, aby skorygował działania, które USA oceniają jako nieuczciwe praktyki handlowe, w tym domniemaną kradzież własności intelektualnej i technologii przez chińskie firmy – podała japońska agencja.

Japoński premier poprosił również prezydenta Chin, aby podjął środki na rzecz ochrony praw człowieka, oraz oświadczył, że Japonia popiera "otwarty i wolny" Hongkong w ramach mechanizmu "jeden kraj, dwa systemy" - pisze Kyodo. Odniósł się w ten sposób do masowych demonstracji w Hongkongu przeciwko nowelizacji prawa ekstradycyjnego, która umożliwiłaby m.in. przekazywanie podejrzanych do Chin kontynentalnych.



Poprzednia wizyta przywódcy Chin w Japonii miała miejsce w 2010 roku, gdy kraj ten odwiedził ówczesny prezydent Hu Jintao. Xi był w Japonii ostatnio w 2009 roku, wówczas jako wiceprezydent ChRL.

Źródło: PAP/EPA/KIMIMASA MAYAMA / POOL Abe i Xi uzgodnili współpracę na rzecz wolnego handlu