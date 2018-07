Tam mogą czuć się bezpiecznie. Park rozrywki dla dzieci z autyzmem





»

W amerykańskim stanie Pensylwania otwarto niedawno pierwszy park rozrywki przystosowany dla osób autystycznych. W Sesame Place wszystkie atrakcje nawiązują do słynnej "Ulicy Sezamkowej". W marcu 2017 roku twórcy programu do grona bohaterów dołączyli autystyczną Julię.

Większość atrakcji parku rozrywki Sesame Place posiada specjalny certyfikat bezpieczeństwa dla dzieci z autyzmem. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni do pracy z osobami z różnymi odmianami autyzmu. To pierwszy park rozrywki, który otrzymał takiego rodzaju zaświadczenie. Informację o przyznaniu certyfikatu ogłoszono w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, 2 kwietnia.

Autyzm wykrywany jest w Stanach Zjednoczonych u jednego dziecka na 88.



Wyjątkowe atrakcje dla autystycznych dzieci

"Autyzm może być naturalną rzeczą w życiu". Wyjątkowa klubokawiarnia Warszawska... czytaj dalej » W parku zostały wyznaczone strefy ciszy z regulowanym dźwiękiem i oświetleniem, gdzie najmłodsi będą czuli się bezpiecznie. Zaaranżowano także zajęcia edukacyjne z zakresu rozwijania umiejętności motorycznych, emocjonalnych i społecznych.

- Sesame Place to pierwszy park, który uzyskał taki certyfikat. Jesteśmy przygotowani do zapewnienia wymagającym dzieciom i ich rodzinom specjalnych atrakcji - powiedziała magazynowi "Smithsonian" Cathy Valeriano, dyrektor parku.

- Chcemy zapewnić naszym gościom wyjątkowe i niezapomniane przeżycia - podkreśliła.

Przed rokiem twórcy "Ulicy Sezamkowej" wprowadzili nową postać, autystyczną Julię. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na problem najmłodszych z różnymi rodzajami autyzmu.

Źródło: facebook / Sesame Place Otwarto pierwszy park tematyczny dla dzieci z autyzmem

"Łzy radości" w Sesame Place

Inicjatywa spotkała się z ciepłym i entuzjastycznym przyjęciem ze strony rodziców dzieci autystycznych.

"Jako matka 6-letniego dziecka ze spektrum autystycznym, nie potrafię wyrazić, jak wiele to dla nas znaczy. Zazwyczaj obawiamy się zabrać nasze dzieci gdziekolwiek i często musimy z wyprzedzeniem planować każde wyjście" - napisała na Twitterze mama jednego z dzieci.

"Moja córka nie jest autystyczna, ale ma problemy czuciowe. Myśl o pójściu do parku, w którym spotkamy wyszkolonego instruktora, doprowadza mnie do łez radości. To takie życzliwe, podobnie jak posiadanie w repertuarze autystycznej postaci, brawo" - napisała inna użytkowniczka.

As the mother of a 6yr old on the spectrum, I can't explain what this means to kids with ASD and their parents. We're often afraid to take our kids anywhere and sometimes have to plan days in advance to ”get them ready”. @sesamestreet You'll never understand what this means https://t.co/mDpWkLjGda — Love 4 Raul (@Love4Raul1) 3 lipca 2018

My daughter isn't autistic, but she has sensory issues — the idea of going to a theme park and there being a "sensory guide" almost brings me to tears. It's so inclusive and kind. So is having an autistic character on the show. Bravo. https://t.co/j3CbYx6DdK — Amanda Hirsch (@amanda_hirsch) 3 lipca 2018