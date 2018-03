Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

Cztery podobne bomby. "Fakty z zagranicy" z 19 marca

19.03 | Ted Kaczyński 18 lat temu terroryzował Amerykanów. Wysyłał bomby w przesyłkach tym, którzy jego zdaniem zasłużyli na karę w latach 1978-1995. Zamierzał walczyć w ten sposób ze złem wynikającym, w jego mniemaniu, z postępu technicznego. FBI nazwała go "unabomberem". Federalne Biuro szuka teraz innego sprawcy, ale to, co dzieje się od kilku tygodni w Austin, coraz bardziej przypomina sprawę sprzed lat. Już czwarta bomba wybuchła w Teksasie, a sprawca - bądź sprawcy - pozostają nieuchwytni. Za pomoc w ich odnalezieniu czeka nagroda w wysokości ponad 100 tysięcy dolarów. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

