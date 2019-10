Amerykański Senat za Macedonią Północną w NATO. "Rosjanie nienawidzą takich spraw"





»

Senat USA przytłaczającą większością głosów 91:2 zgodził się na wejście Macedonii Północnej do NATO. To polityczne wsparcie dla władz w Skopje po braku zgody państw Unii Europejskiej na otwarcie negocjacji akcesyjnych z tym krajem.

"Jesteśmy gotowi was powitać". Stoltenberg w Macedonii Północnej Przebywający z... czytaj dalej » W ocenie szefa senackiej komisji spraw zagranicznych Jima Rischa decyzja izby wyższej amerykańskiego parlamentu, wyrażająca zgodę na włączenie Macedonii Północnej do NATO, to dobra wiadomość dla Europy i jej obronności.

Jim Risch stwierdził, że pokazuje to wszystkim Europejczykom, iż są "mile widziani" i "drzwi dla nich są otwarte". - Rosjanie nienawidzą takich spraw, nienawidzą powiększania NATO - dodał.

Jedyni senatorowie, którzy opowiedzieli się przeciwko przystąpieniu Macedonii Północnej do NATO to Rand Paul oraz Mike Lee z Partii Republikańskiej. Na głosowaniu nie było obecnych kilku demokratycznych senatorów ubiegających się o nominację swojej partii w wyborach prezydenckich.

"Unia Europejska nie spełniła swojej obietnicy"

Przeważająca większość przywódców unijnych podczas zakończonego w piątek szczytu opowiedziała się za otwarciem przez Unię Europejską rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią, ale zabrakło jednomyślności. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sprawę zablokowała Francja, która przy wsparciu Danii i Holandii apelowała wręcz o rewizję całej procedury akcesyjnej.

"Historyczny błąd". Szefowa unijnej dyplomacji po zakończonym szczycie Federica... czytaj dalej » Premier Macedonii Północnej Zoran Zaew w sobotę zaapelował o przeprowadzenie przedterminowych wyborów, wyrażając "rozczarowanie i oburzenie" decyzją państw członkowskich UE.

- Potraktowano nas bardzo niesprawiedliwie. Unia Europejska nie spełniła swojej obietnicy - mówił Zaew dziennikarzom w Skopje, dodając, że taka decyzja to "historyczny błąd".

Starania o przystąpienie Macedonii Płn. do UE do niedawna blokowała Grecja z powodu sprzeciwu wobec jej dawnej nazwy Macedonia. Ateny uważały, że używanie przez Skopje nazwy Macedonia było zawłaszczaniem historycznego i kulturowego dziedzictwa starożytnych Macedończyków i mogło być w przyszłości podstawą ewentualnych roszczeń terytorialnych do greckiej prowincji o tej samej nazwie.

Jednak w 2018 roku Ateny i Skopje osiągnęły porozumienie w sprawie trwającego prawie trzy dekady sporu. W lutym była jugosłowiańska republika na mocy porozumienia z Prespy oficjalnie zmieniła nazwę z Macedonii na Macedonia Północna.